Перша область в Україні визначила дату старту опалювального сезону і це не у жовтні

Опалювальний сезон у Житомирській області планують розпочати цього року 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова очільника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка в ефірі "Суспільне Новини".

Що відомо про опалювальний сезон на Житомирщині

Згідно з інформацією начальника ОВА, станом на 2 жовтня 2024 року необхідні договори із постачальниками газу вже уклали всі комунальні підприємства області. Завершені також всі основні підготовчі роботи до початку опалювального сезону.

Виходячи з цього, розпочати подачу централізованого теплопостачання у Житомирській області планують попередньо 1 листопада.

"Ми готуємось до складної зими. Разом із тим хочу доповісти, що Житомирщина повністю готова до опалювального сезону", - наголосив Бунечко.

Водночас він зауважив, що місцева влада зважатиме також і на температурні режими.

Підготовка до зими соціальної інфраструктури

За словами очільника Житомирської ОВА, соціальна інфраструктура області забезпечена генераторами та іншими джерелами альтернативної енергії вже на 94%.

"І ми продовжуємо працювати разом із благодійниками, разом із міжнародними партнерами", - додав він.

Бунечко уточнив, що альтернативними видами палива забезпечені 60% котелень Житомирщини.

"Ми готувались. Ми розуміли і розуміємо, що зима може бути досить непростою", - визнав він.

Посадовець розповів також про забезпечення енергією соціальних закладів, зокрема лікарень.

"Наших чотири лікарні вже забезпечені сонячної енергією й отримуватимуть у випадку блекаутів світло від сонця. Ще на трьох лікарнях ми завершуємо відповідні роботи. Нещодавно разом із Міністерством охорони здоров'я, із благодійним фондом Євгена Пивоварова ми 27 медичних закладів забезпечили 77 системами зберігання енергії Tesla Powerwall", - поділився він.

Крім того, у межах міжнародної підтримки USAID (Агентства США з міжнародного розвитку) в Житомир вже було поставлено дві когенераційні установки.

"Одна вже встановлена. Інша буде встановлена до 1 листопада і буде запускатись в роботу", - уточнив Бунечко.

Він додав, що підприємці регіону також усвідомлюють необхідність в альтернативних видах палива і прораховують можливості встановлення когенераційних установок (попри те, що це - доволі дороговартісне обладнання).

Насамкінець очільник ОВА зауважив, що всі "Пункти незламності" регіону (а це - близько 500 локацій), також готові до роботи в разі необхідності.