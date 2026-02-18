ua en ru
Ср, 18 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Шмигаль запропонував партнерам створити Energy Task Force: що це та навіщо

Україна, Середа 18 лютого 2026 19:39
UA EN RU
Шмигаль запропонував партнерам створити Energy Task Force: що це та навіщо Фото: міністр енергетики України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Україна пропонує партнерам створити трирівневу систему підтримки енергетики Energy Task Force, щоб не допустити створення Росією гуманітарної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Читайте також: Енергетичний "Рамштайн": хто візьме участь та чого очікувати

Шмигаль в Парижі під час виступу перед міністрами енергетики країн G7, Європейського Союзу та представниками провідних світових компаній нагадав, що останні два місяці росіяни активно тероризують енергосистему.

"Вони запускають тисячі дронів і ракет, щоб знищити підстанції та лінії електропередачі, які з’єднують нашу енергосистему", - зазначив він.

Дії РФ загрожують гуманітарною катастрофою. Саме тому Україна пропонує партнерами створити Energy Task Force з трьома рівнями управління - політичним, робочим та технічним. Це буде інтегрована система.

Які рівні будуть в системі:

  • Перший рівень - Координаційна група з питань енергетичної безпеки України. Фактично, енергетичний "Рамштайн". Щоквартальні зустрічі та стратегічний центр ухвалення рішень на рівні міністрів.
  • Другий рівень - робочий. Саме там будуть перетворювати на конкретні дії усі прийняті політичні рішення. Також там будуть фіналізуватися домовленості, готуватися проекти рішень. Вигляд - секретаріат у Києві.
  • Третій рівень - це технічна реалізація. В тому числі розробка технічних рішень, формування переліку потреб, контроль постачань, залучення приватного сектору.

"У межах цієї ініціативи запросив партнерів до Києва 26 квітня на очну зустріч Ukraine Energy Coordination Group. Ця дата символічна - 40 років з дня Чорнобильської катастрофи. Світ має пам’ятати про наслідки недбальства на ядерних об’єктах і не допустити подібних катастроф у сучасному світі", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ще в січні після численних атак РФ повідомив, що Україна скликає засідання енергетичного "Рамштайну".

Припускалося, що енергетичний "Рамштайн" проводитиметься в онлайн-форматі. Від України участь в ньому повинні були взяти участь прем'єр-міністр Юлія Свириденко та міністр енергетики Денис Шмигаль. Україна розраховує отримати від партнерів додаткові внески та конкретні зобов'язання щодо відновлення енергетичної інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Україна Денис Шмигаль
Новини
Україна мала окрему зустріч з РФ без США у Женеві: що відомо
Україна мала окрему зустріч з РФ без США у Женеві: що відомо
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"