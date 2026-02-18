Шмигаль запропонував партнерам створити Energy Task Force: що це та навіщо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Шмигаль в Парижі під час виступу перед міністрами енергетики країн G7, Європейського Союзу та представниками провідних світових компаній нагадав, що останні два місяці росіяни активно тероризують енергосистему.

"Вони запускають тисячі дронів і ракет, щоб знищити підстанції та лінії електропередачі, які з’єднують нашу енергосистему", - зазначив він.

Дії РФ загрожують гуманітарною катастрофою. Саме тому Україна пропонує партнерами створити Energy Task Force з трьома рівнями управління - політичним, робочим та технічним. Це буде інтегрована система.

Які рівні будуть в системі:

Перший рівень - Координаційна група з питань енергетичної безпеки України . Фактично, енергетичний "Рамштайн". Щоквартальні зустрічі та стратегічний центр ухвалення рішень на рівні міністрів.

- . Фактично, енергетичний "Рамштайн". Щоквартальні зустрічі та стратегічний центр ухвалення рішень на рівні міністрів. Другий рівень - робочий . Саме там будуть перетворювати на конкретні дії усі прийняті політичні рішення. Також там будуть фіналізуватися домовленості, готуватися проекти рішень. Вигляд - секретаріат у Києві.

. Саме там будуть перетворювати на конкретні дії усі прийняті політичні рішення. Також там будуть фіналізуватися домовленості, готуватися проекти рішень. Вигляд - секретаріат у Києві. Третій рівень - це технічна реалізація. В тому числі розробка технічних рішень, формування переліку потреб, контроль постачань, залучення приватного сектору.

"У межах цієї ініціативи запросив партнерів до Києва 26 квітня на очну зустріч Ukraine Energy Coordination Group. Ця дата символічна - 40 років з дня Чорнобильської катастрофи. Світ має пам’ятати про наслідки недбальства на ядерних об’єктах і не допустити подібних катастроф у сучасному світі", - додав Шмигаль.