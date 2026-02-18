ua en ru
Шмыгаль предложил партнерам создать Energy Task Force: что это и зачем

Украина, Среда 18 февраля 2026 19:39
UA EN RU
Фото: министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Украина предлагает партнерам создать трехуровневую систему поддержки энергетики Energy Task Force, чтобы не допустить создания Россией гуманитарной катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Читайте также: Энергетический "Рамштайн": кто примет участие и чего ожидать

Шмыгаль в Париже во время выступления перед министрами энергетики стран G7, Европейского Союза и представителями ведущих мировых компаний напомнил, что последние два месяца россияне активно терроризируют энергосистему.

"Они запускают тысячи дронов и ракет, чтобы уничтожить подстанции и линии электропередачи, которые соединяют нашу энергосистему", - отметил он.

Действия РФ угрожают гуманитарной катастрофой. Именно поэтому Украина предлагает партнерами создать Energy Task Force с тремя уровнями управления - политическим, рабочим и техническим. Это будет интегрированная система.

Какие уровни будут в системе:

  • Первый уровень - Координационная группа по вопросам энергетической безопасности Украины. Фактически, энергетический "Рамштайн". Ежеквартальные встречи и стратегический центр принятия решений на уровне министров.
  • Второй уровень - рабочий. Именно там будут превращать в конкретные действия все принятые политические решения. Также там будут финализироваться договоренности, готовиться проекты решений. Вид - секретариат в Киеве.
  • Третий уровень - это техническая реализация. В том числе разработка технических решений, формирование перечня потребностей, контроль поставок, привлечение частного сектора.

"В рамках этой инициативы пригласил партнеров в Киев 26 апреля на очную встречу Ukraine Energy Coordination Group. Эта дата символическая - 40 лет со дня Чернобыльской катастрофы. Мир должен помнить о последствиях халатности на ядерных объектах и не допустить подобных катастроф в современном мире", - добавил Шмыгаль.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига еще в январе после многочисленных атак РФ сообщил, что Украина созывает заседание энергетического "Рамштайна".

Предполагалось, что энергетический "Рамштайн" будет проводиться в онлайн-формате. От Украины участие в нем должны были принять участие премьер-министр Юлия Свириденко и министр энергетики Денис Шмыгаль. Украина рассчитывает получить от партнеров дополнительные взносы и конкретные обязательства по восстановлению энергетической инфраструктуры.

