Шмыгаль предложил партнерам создать Energy Task Force: что это и зачем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль в Париже во время выступления перед министрами энергетики стран G7, Европейского Союза и представителями ведущих мировых компаний напомнил, что последние два месяца россияне активно терроризируют энергосистему.

"Они запускают тысячи дронов и ракет, чтобы уничтожить подстанции и линии электропередачи, которые соединяют нашу энергосистему", - отметил он.

Действия РФ угрожают гуманитарной катастрофой. Именно поэтому Украина предлагает партнерами создать Energy Task Force с тремя уровнями управления - политическим, рабочим и техническим. Это будет интегрированная система.

Какие уровни будут в системе:

Первый уровень - Координационная группа по вопросам энергетической безопасности Украины . Фактически, энергетический "Рамштайн". Ежеквартальные встречи и стратегический центр принятия решений на уровне министров.

- . Фактически, энергетический "Рамштайн". Ежеквартальные встречи и стратегический центр принятия решений на уровне министров. Второй уровень - рабочий . Именно там будут превращать в конкретные действия все принятые политические решения. Также там будут финализироваться договоренности, готовиться проекты решений. Вид - секретариат в Киеве.

. Именно там будут превращать в конкретные действия все принятые политические решения. Также там будут финализироваться договоренности, готовиться проекты решений. Вид - секретариат в Киеве. Третий уровень - это техническая реализация. В том числе разработка технических решений, формирование перечня потребностей, контроль поставок, привлечение частного сектора.

"В рамках этой инициативы пригласил партнеров в Киев 26 апреля на очную встречу Ukraine Energy Coordination Group. Эта дата символическая - 40 лет со дня Чернобыльской катастрофы. Мир должен помнить о последствиях халатности на ядерных объектах и не допустить подобных катастроф в современном мире", - добавил Шмыгаль.