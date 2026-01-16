Енергетичний "Рамштайн": хто братиме участь від України і що відомо про дату

Енергетичний "Рамштайн" проводитиметься в онлайн-форматі. Від України участь в ньому братиме прем'єр-міністр Юлія Свириденко та міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив в коментарі журналістам.

"Це буде онлайн зустріч, запланована участь від української сторони прем'єр-міністра Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля, дата ще визначається", - сказав він.

Що передувало

У четвер, 15 січня, глава МЗС Андрій Сибіга повідомив про скликання Україною засідання енергетичного "Рамштайну" на тлі складної ситуації з електроенергією через ворожі обстріли та сильне похолодання.

Він розповів, що скликання засідання відбувається за дорученням Юлії Свириденко. На ньому Україна розраховує отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобов'язання.