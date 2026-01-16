ua en ru
Енергетичний "Рамштайн": хто братиме участь від України і що відомо про дату

Україна, П'ятниця 16 січня 2026 15:30
Енергетичний "Рамштайн": хто братиме участь від України і що відомо про дату Фото: речник МЗС Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Енергетичний "Рамштайн" проводитиметься в онлайн-форматі. Від України участь в ньому братиме прем'єр-міністр Юлія Свириденко та міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив в коментарі журналістам.

"Це буде онлайн зустріч, запланована участь від української сторони прем'єр-міністра Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля, дата ще визначається", - сказав він.

Що передувало

У четвер, 15 січня, глава МЗС Андрій Сибіга повідомив про скликання Україною засідання енергетичного "Рамштайну" на тлі складної ситуації з електроенергією через ворожі обстріли та сильне похолодання.

Він розповів, що скликання засідання відбувається за дорученням Юлії Свириденко. На ньому Україна розраховує отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобов'язання.

Удари РФ по енергетиці

РФ останнім часом посилила удари по енергетичних об'єктах у різних регіонах України. На тлі регулярних обстрілів через важку ситуацію в енергетиці 14 січня було ухвалене рішення запровадити надзвичайну ситуацію у сфері енергетики.

За даними Міненерго, найскладніша ситуація після ворожих атак залишається у столичному регіоні, а також в Одеській області. Станом на 16 січня у Києві діють екстрені відключення. Також у деяких споживачів майже тиждень немає теплопостачання.

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна гендиректор Yasno Сергій Коваленко, до поліпшення ситуації потрібно протриматися ще кілька тижнів. Морози підуть на спад і стане значно легше.

Енергетики зазначили, що станом на ранок 16 січня усі багатоквартирні будинки у Києві підключені до електропостачання, є лише локальні аварії, ремонтні роботи відбуваються цілодобово.

