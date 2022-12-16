Шмигаль закликав передати Україні зброю та ввести нові санкції проти РФ через ракетний обстріл

Міжнародна спільнота має запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на масований ракетний удар по Україні 16 грудня. У свою чергу, українські захисники мають отримати більше озброєння для захисту від агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

Він підкреслив, що Україна розцінює сьогоднішній масований ракетний удар РФ по енергетичній інфраструктурі як чергову спробу вчинити геноцид українського народу.

"Ми закликаємо партнерів до дій, аби не допустити геноциду нашого народу на очах у всього світу. Нам потрібна зброя для захисту наших людей, нашої інфраструктури та критично важливих об'єктів. Мають бути сильні та ефективні санкції за кожен обстріл. Це питання виживання України", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що українські сили ППО були на висоті та не дали росіянам занурити нас у темряву.

"Але нашим оборонцям потрібно більше зброї, а енергетикам необхідно більше обладнання. Адже знову є пошкоджені енергетичні об’єкти: високовольтні підстанції та генерація", - сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що наразі спостерігається серйозний дефіцит потужностей в енергосистемі. Так, майже по всій країні застосовуються екстрені відключення світла.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до дев'ятої масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів.

Окупанти випустили 76 ракет по Україні, 60 з яких збили сили ППО.

РБК-Україна розповіло докладніше про наслідки ракетної атаки та ситуацію в регіонах.

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