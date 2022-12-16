ua ru
Пт, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шмигаль закликав передати Україні зброю та ввести нові санкції проти РФ через ракетний обстріл

Новость на русском →
П'ятниця 16 грудня 2022 17:57
Шмигаль закликав передати Україні зброю та ввести нові санкції проти РФ через ракетний обстріл Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародна спільнота має запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на масований ракетний удар по Україні 16 грудня. У свою чергу, українські захисники мають отримати більше озброєння для захисту від агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

Він підкреслив, що Україна розцінює сьогоднішній масований ракетний удар РФ по енергетичній інфраструктурі як чергову спробу вчинити геноцид українського народу.

"Ми закликаємо партнерів до дій, аби не допустити геноциду нашого народу на очах у всього світу. Нам потрібна зброя для захисту наших людей, нашої інфраструктури та критично важливих об'єктів. Мають бути сильні та ефективні санкції за кожен обстріл. Це питання виживання України", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що українські сили ППО були на висоті та не дали росіянам занурити нас у темряву.

"Але нашим оборонцям потрібно більше зброї, а енергетикам необхідно більше обладнання. Адже знову є пошкоджені енергетичні об’єкти: високовольтні підстанції та генерація", - сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що наразі спостерігається серйозний дефіцит потужностей в енергосистемі. Так, майже по всій країні застосовуються екстрені відключення світла.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до дев'ятої масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів.

Окупанти випустили 76 ракет по Україні, 60 з яких збили сили ППО.

РБК-Україна розповіло докладніше про наслідки ракетної атаки та ситуацію в регіонах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах