Шмигаль розповів про ключові досягнення операції "Павутина" для України

Спецоперація СБУ "Павутина" була потрібна для підвищення безпеки через постійні удари росіян по цивільній інфраструктурі та населенню.

Про це заявив прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу France 24.

Глава уряду зазначив, що для України це була "дуже цілеспрямована військова операція".

"Ми вже два місяці пропонуємо повне припинення вогню, а росіяни все ще не погоджуються. Вони продовжують щоночі та щодня атакувати ракетами та безпілотниками цивільну інфраструктуру країни. Тож у нас немає вибору, крім як знищити їхній військовий потенціал та зменшити їхню можливість атакувати крилатими ракетами наше населення", - наголосив Шмигаль.

За його словами, операція "Павутина" доводить, що інновації та нові технології грають вирішальну роль у цій війні та змінюють ситуацію на полі бою.

"І я переконаний, що Україна має багато інших ідей для покращення цієї можливості. Ми продовжуємо наполегливо працювати, щоб скоротити можливість росіян атакувати Україну. Ви можете бачити по тому, як українські морські дрони звільняють акваторію Чорного моря. Тепер ми плануємо звільнити наш повітряний простір від російських бомбардувальників", - сказав глава уряду.

Шмигаль також зауважив, що наша країна потребує від західних партнерів ракет дальнього радіусу дії, щоб нейтралізувати російську логістику біля кордону з Україною.

"Росія продовжує атакувати Донецьку, Запорізьку та Сумську області. Єдиний спосіб зупинити їх, стримати і врятувати багато життів - це мати засоби для зменшення їхньої військової логістики", - зазначив прем'єр.

Глава уряду висловив сподівання, що Київ буде мати достатньо потужностей для виробництва зброї середнього і далекого радіусу дії від західних партнерів. За його словами, Україна потребує підтримки від Німеччини, Франції та інших країн ЄС. І нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення, Європейський Союз виділив Україні 138 млрд євро військової допомоги.

За словами глави уряду, темами найближчих переговорів з владою Франції буде створення спільних підприємств для виробництва типів ефективної зброї, яка вже добре зарекомендувала себе на полі бою.