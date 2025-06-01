У російському Сєвєроморську прогримів вибух: у місті розташована база ядерних підводних човнів
У Сєвєроморську Мурманської області Росії прогримів сильний вибух. Там розташовані ядерні підводні човни РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
"Про сильний вибух у Сєвєроморську Мурманської області повідомляють телеграм-канали ;У цьому місті розташована найбільша база російських ядерних підводних човнів. Інформація уточнюється", - пише канал ASTRA.
Зазначимо, що це головна військово-морська база Північного флоту Росії.
Оновлено 15:40
Очільник Сєвєроморська Володимир Євменьков заперечує, що в місті були вибухи. За його словами, ця інформація не відповідає дійсності.
"На даний момент ситуація стабільна. Жодних загроз не зафіксовано. Не піддавайтеся паніці і довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації", - написав він у своїх соцмережах.
Операція СБУ в Росії
Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України проводить операцію з ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. У результаті проведеної операції уражено понад 40 ворожих літаків.
"Прямо зараз Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ... Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 і Ту-22 М3", - розповіли джерела РБК-Україна.
Також джерела повідомили, що дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста.
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