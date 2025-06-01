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У російському Сєвєроморську прогримів вибух: у місті розташована база ядерних підводних човнів

Неділя 01 червня 2025 15:35
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У російському Сєвєроморську прогримів вибух: у місті розташована база ядерних підводних човнів Ілюстративне ото: у місті видно стовп диму (t.me/mchs_official)
Автор: Едуард Ткач

У Сєвєроморську Мурманської області Росії прогримів сильний вибух. Там розташовані ядерні підводні човни РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

"Про сильний вибух у Сєвєроморську Мурманської області повідомляють телеграм-канали ;У цьому місті розташована найбільша база російських ядерних підводних човнів. Інформація уточнюється", - пише канал ASTRA.

Зазначимо, що це головна військово-морська база Північного флоту Росії.

Оновлено 15:40

Очільник Сєвєроморська Володимир Євменьков заперечує, що в місті були вибухи. За його словами, ця інформація не відповідає дійсності.

"На даний момент ситуація стабільна. Жодних загроз не зафіксовано. Не піддавайтеся паніці і довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації", - написав він у своїх соцмережах.

Операція СБУ в Росії

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України проводить операцію з ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. У результаті проведеної операції уражено понад 40 ворожих літаків.

"Прямо зараз Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ... Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 і Ту-22 М3", - розповіли джерела РБК-Україна.

Також джерела повідомили, що дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста.

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