Шмигаль розповів про розміщення іноземних військ та безпольотну зону над Україною
Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що у разі укладення мирної угоди Британії та європейським країнам доведеться розмістити свої війська на території України та бути готовими до відбиття можливих атак Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Шмигаль заявив в інтерв’ю британському виданню The Times.
За словами міністра, війська мають перебувати у тренувальних таборах та штаб-квартирах українських міст, щоб "відреагувати негайно".
Він порівняв цю модель із принципом статті 5 НАТО, коли напад на одну країну вважається нападом на всіх союзників.
Водночас існують сумніви щодо того, чи європейські війська отримають повноваження завдавати удару у відповідь, чи лише відступлять у разі атаки Росії.
Шмигаль також торкнувся теми безпольотної зони над Україною, зазначивши, що можливий її моніторинг американськими та іншими літаками союзників, а лінія фронту буде контролюватися безпілотниками та обладнанням спостереження для відстеження порушень миру.
Міністр оборони повідомив, що п’ять країн вже погодилися розмістити солдатів в Україні, і наголосив на необхідності фінансування збройних сил, щоб вони залишалися на позиціях і були готові до бою.
Ключовим пріоритетом України є забезпечення достатньої кількості оснащеного та готового особового складу на випадок порушення мирної угоди Росією.
Відправка іноземних військ до України
Спочатку лідери України, США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Великої Британії, Італії, а також голова Єврокомісії та генсек НАТО провели зустріч у Білому домі, де обговорили гарантії безпеки для України.
Зокрема, йшлося про можливі гарантії, подібні до статті 5 НАТО, без членства України в Альянсі. Пізніше президент Франції Еммануель Макрон запросив учасників тієї зустрічі на саміт у Париж для подальших переговорів.
За підсумками зустрічі Макрон заявив, що 26 країн, "погодилися спрямувати війська в Україну аби забезпечити підтримку української території наступного дня після припинення вогню або встановлення миру".
За словами президента України Володимира Зеленського, вже є попереднє розуміння щодо кількості солдатів, а їхня присутність охоплюватиме небо, море та сушу.
ЗМІ повідомляли, що країни "Коаліції рішучих" розділилися щодо гарантій безпеки для України, зокрема про розгортання військ на її території.
Так, одна група країн, зокрема Британія, готова розгорнути війська в Україні, інша, наприклад Італія, проти цього, а більшість, включно з Німеччиною, ще не визначилася.