Шмигаль розповів про розміщення іноземних військ та безпольотну зону над Україною

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що у разі укладення мирної угоди Британії та європейським країнам доведеться розмістити свої війська на території України та бути готовими до відбиття можливих атак Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Шмигаль заявив в інтерв’ю британському виданню The Times .

За словами міністра, війська мають перебувати у тренувальних таборах та штаб-квартирах українських міст, щоб "відреагувати негайно".

Він порівняв цю модель із принципом статті 5 НАТО, коли напад на одну країну вважається нападом на всіх союзників.

Водночас існують сумніви щодо того, чи європейські війська отримають повноваження завдавати удару у відповідь, чи лише відступлять у разі атаки Росії.

Шмигаль також торкнувся теми безпольотної зони над Україною, зазначивши, що можливий її моніторинг американськими та іншими літаками союзників, а лінія фронту буде контролюватися безпілотниками та обладнанням спостереження для відстеження порушень миру.

Міністр оборони повідомив, що п’ять країн вже погодилися розмістити солдатів в Україні, і наголосив на необхідності фінансування збройних сил, щоб вони залишалися на позиціях і були готові до бою.

Ключовим пріоритетом України є забезпечення достатньої кількості оснащеного та готового особового складу на випадок порушення мирної угоди Росією.