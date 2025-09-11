Шмыгаль рассказал о размещении иностранных войск и бесполетной зоне над Украиной

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае заключения мирного соглашения Британии и европейским странам придется разместить свои войска на территории Украины и быть готовыми к отражению возможных атак России.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Шмыгаль заявил в интервью британскому изданию The Times .

По словам министра, войска должны находиться в тренировочных лагерях и штаб-квартирах украинских городов, чтобы "отреагировать немедленно".

Он сравнил эту модель с принципом статьи 5 НАТО, когда нападение на одну страну считается нападением на всех союзников.

В то же время существуют сомнения относительно того, получат ли европейские войска полномочия наносить ответный удар, или только отступят в случае атаки России.

Шмыгаль также затронул тему бесполетной зоны над Украиной, отметив, что возможен ее мониторинг американскими и другими самолетами союзников, а линия фронта будет контролироваться беспилотниками и оборудованием наблюдения для отслеживания нарушений мира.

Министр обороны сообщил, что пять стран уже согласились разместить солдат в Украине, и подчеркнул необходимость финансирования вооруженных сил, чтобы они оставались на позициях и были готовы к бою.

Ключевым приоритетом Украины является обеспечение достаточного количества оснащенного и готового личного состава на случай нарушения мирного соглашения Россией.