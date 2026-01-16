Шмигаль пояснив нові правила комендантської години

За новими правилами під час комендантської години українці можуть виходити без спеціальних перепусток і користуватися транспортом, щоб дістатися до пунктів незламності та пунктів обігріву.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

За його словами, такі заходи необхідні, щоб усі, хто залишився без світла, води чи тепла, могли отримати необхідну допомогу - обігрів, харчування, теплий чай, зарядку та зв’язок. Як пояснив Шмигаль, фактично діятиме той самий принцип, що й під час повітряної тривоги, коли люди можуть безперешкодно пересуватися, щоб дістатись безпечних місць. "Водночас поліція посилює патрулювання вулиць, аби підтримувати громадський порядок і водночас надавати допомогу, коли це потрібно" - наголосив міністр енергетики.