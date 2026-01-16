Шмыгаль объяснил новые правила комендантского часа
По новым правилам во время комендантского часа украинцы могут выходить без специальных пропусков и пользоваться транспортом, чтобы добраться до пунктов несокрушимости и пунктов обогрева.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.
По его словам, такие меры необходимы, чтобы все, кто остался без света, воды или тепла, могли получить необходимую помощь - обогрев, питание, теплый чай, зарядку и связь.
Как пояснил Шмыгаль, фактически будет действовать тот же принцип, что и во время воздушной тревоги, когда люди могут беспрепятственно передвигаться, чтобы добраться до безопасных мест.
"В то же время полиция усиливает патрулирование улиц, чтобы поддерживать общественный порядок и одновременно оказывать помощь, когда это нужно", - подчеркнул министр энергетики.
Комендантский час во время чрезвычайной ситуации в энергетике
Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщал, что правительство не планирует отменять или пересматривать режим комендантского часа, однако в случае длительных отключений света или тепла возможны временные и точечные исключения.
Такие решения будут принимать только по согласованию с военным командованием.
Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что будут приняты решения по ослаблению комендантского часа.
По его словам, меры будут внедрять только в тех регионах и населенных пунктах, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Как уточнила премьер Юлия Свириденко, комендантский час могут ослабить на территориях, где введено чрезвычайное положение в энергетике.
Уже сегодня Шмыгаль сообщил об изменениях правил передвижения в комендантский час.