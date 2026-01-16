ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Шмыгаль объяснил новые правила комендантского часа

Пятница 16 января 2026 10:55
UA EN RU
Шмыгаль объяснил новые правила комендантского часа Фото: вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Ірина Глухова

По новым правилам во время комендантского часа украинцы могут выходить без специальных пропусков и пользоваться транспортом, чтобы добраться до пунктов несокрушимости и пунктов обогрева.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

По его словам, такие меры необходимы, чтобы все, кто остался без света, воды или тепла, могли получить необходимую помощь - обогрев, питание, теплый чай, зарядку и связь.

Как пояснил Шмыгаль, фактически будет действовать тот же принцип, что и во время воздушной тревоги, когда люди могут беспрепятственно передвигаться, чтобы добраться до безопасных мест.

"В то же время полиция усиливает патрулирование улиц, чтобы поддерживать общественный порядок и одновременно оказывать помощь, когда это нужно", - подчеркнул министр энергетики.

Комендантский час во время чрезвычайной ситуации в энергетике

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщал, что правительство не планирует отменять или пересматривать режим комендантского часа, однако в случае длительных отключений света или тепла возможны временные и точечные исключения.

Такие решения будут принимать только по согласованию с военным командованием.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что будут приняты решения по ослаблению комендантского часа.

По его словам, меры будут внедрять только в тех регионах и населенных пунктах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Как уточнила премьер Юлия Свириденко, комендантский час могут ослабить на территориях, где введено чрезвычайное положение в энергетике.

Уже сегодня Шмыгаль сообщил об изменениях правил передвижения в комендантский час.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Комендантский час Война в Украине Отключения света
Новости
В Украине меняют правила комендантского часа: что разрешат
В Украине меняют правила комендантского часа: что разрешат
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа