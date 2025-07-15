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Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Очікується, що він очолить Міністерство оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови уряду Дениса Шмигаля.

"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну. Дякую президенту Володимиру Зеленському за довіру. Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави. Слава Україні!", - написав Шмигаль. 

Фото: заява про відставку (t.me/Denys_Smyhal)

Зміна уряду

Як повідомляло РБК-Україна, зміна уряду України очікується вже цього тижня. Вчора, 14 липня, президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єрці Юлії Свириденко обійняти посаду прем'єр-міністра. Якщо парламент підтримає призначення - вона замінить на цій посаді Шмигаля.

Шмигаль, своєю чергою, може очолити Міністерство оборони, а чинний голова відомства Рустем Умєров - стане послом України в Сполучених Штатах Америки (США).

У тому ж числі очікується об'єднання трьох міністерств - Мінекономіки, Мінагрополітики та Мінекології.

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Денис ШмигальКабінет Міністрів України