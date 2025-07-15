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Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьер-министра

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с должности премьер-министра. Ожидается, что он возглавит Министерство обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы правительства Дениса Шмыгаля.

"Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину. Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Спасибо всей команде за неутомимый труд для нашего государства. Слава Украине!", - написал Шмыгаль.

Фото: заявление об отставке (t.me/Denys_Smyhal)

 

Смена правительства

Как сообщало РБК-Украина, смена правительства Украины ожидается уже на этой неделе. Вчера, 14 июля, президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко занять должность премьер-министра. Если парламент поддержит назначение - она заменит на этом посту Шмыгаля.

Шмыгаль, в свою очередь, может возглавить Министерство обороны, а действующий глава ведомства Рустем Умеров - станет послом Украины в Соединенных Штатах Америки (США).

В том же числе ожидается объединение трех министерств - Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии.

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Денис ШмыгальКабинет Министров Украины