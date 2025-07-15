Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьер-министра

Смена правительства

Как сообщало РБК-Украина, смена правительства Украины ожидается уже на этой неделе. Вчера, 14 июля, президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко занять должность премьер-министра. Если парламент поддержит назначение - она заменит на этом посту Шмыгаля.

Шмыгаль, в свою очередь, может возглавить Министерство обороны, а действующий глава ведомства Рустем Умеров - станет послом Украины в Соединенных Штатах Америки (США).

В том же числе ожидается объединение трех министерств - Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии.

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