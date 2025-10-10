UA

Війна в Україні

Шмигаль підписав наказ про комплексну підтримку захисників після полону: деталі

Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав наказ, який визначає порядок реінтеграції українських захисників після повернення з російського полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Шмигаля.

За словами міністра, йдеться про комплексну підтримку: відновлення фізичного та психічного здоров’я, соціальна адаптація, допомога у спілкуванні з близькими, супровід фахівців, які знають, як працювати з людьми, що пройшли через полон.

Передбачено три етапи реінтеграції:

  • Підготовчий - ще до звільнення формується команда психологів, соціальних працівників і дебриферів (фахівців, які допомагають з адаптацією).
  • Основний - медична допомога, психологічна підтримка, фіксація фактів катувань, відновлення документів.
  • Додатковий - тривале лікування й реабілітація в спеціалізованих закладах, якщо це потрібно.

"Після повернення до частини захисники залишатимуться під опікою фахівців ще рік. Головне - повага до гідності кожного, конфіденційність, добровільна участь у необов’язкових заходах і відсутність повторної травматизації", - додав Шмигаль.

За його словами, цей комплекс заходів - це прояв турботи й відповідальності держави перед тими, хто пройшов полон і має отримати шанс на повноцінне відновлення.

Обмін полоненими

Нагадаємо, 2 жовтня Україна і Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 185 захисників. Йдеться про воїнів Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби.

Вони захищали Маріуполь та "Азовсталь", а також Чорнобильську АЕС. Більшість із них була у полоні з 2022 року. Також разом із воїнами повернули й 20 цивільних.

Зазначається, що останній обмін полоненими між Україною та Росією був комбінованим. Одна частина його була згідно зі Стамбульськими домовленостями, інша - це черговий, 69-й обмін.

Більше фото та подробиць обміну полоненими - у репортажі РБК-Україна.

