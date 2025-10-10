Шмигаль підписав наказ про комплексну підтримку захисників після полону: деталі

За словами міністра, йдеться про комплексну підтримку: відновлення фізичного та психічного здоров’я, соціальна адаптація, допомога у спілкуванні з близькими, супровід фахівців, які знають, як працювати з людьми, що пройшли через полон.

Передбачено три етапи реінтеграції:

Підготовчий - ще до звільнення формується команда психологів, соціальних працівників і дебриферів (фахівців, які допомагають з адаптацією).

Основний - медична допомога, психологічна підтримка, фіксація фактів катувань, відновлення документів.

Додатковий - тривале лікування й реабілітація в спеціалізованих закладах, якщо це потрібно.

"Після повернення до частини захисники залишатимуться під опікою фахівців ще рік. Головне - повага до гідності кожного, конфіденційність, добровільна участь у необов’язкових заходах і відсутність повторної травматизації", - додав Шмигаль.

За його словами, цей комплекс заходів - це прояв турботи й відповідальності держави перед тими, хто пройшов полон і має отримати шанс на повноцінне відновлення.