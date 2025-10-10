Шмыгаль подписал приказ о комплексной поддержке защитников после плена: детали

По словам министра, речь идет о комплексной поддержке: восстановление физического и психического здоровья, социальная адаптация, помощь в общении с близкими, сопровождение специалистов, которые знают, как работать с людьми, прошедшими через плен.

Предусмотрено три этапа реинтеграции:

Подготовительный - еще до освобождения формируется команда психологов, социальных работников и дебриферов (специалистов, которые помогают с адаптацией).

Основной - медицинская помощь, психологическая поддержка, фиксация фактов пыток, восстановление документов.

Дополнительный - длительное лечение и реабилитация в специализированных учреждениях, если это нужно.

"После возвращения в часть защитники будут оставаться под опекой специалистов еще год. Главное - уважение к достоинству каждого, конфиденциальность, добровольное участие в необязательных мероприятиях и отсутствие повторной травматизации", - добавил Шмыгаль.

По его словам, этот комплекс мероприятий - это проявление заботы и ответственности государства перед теми, кто прошел плен и должен получить шанс на полноценное восстановление.