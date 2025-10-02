"Мала лише з фото знає тата". Репортаж РБК-Україна з обміну полоненими (відео)

Україні вдалося звільнити понад 200 захисників та цивільних з російського полону. Більша частина з них перебувала у неволі з 2022 року.

Зазначимо, сьогодні сторони провели 69-й за рахунком обмін полоненими. Серед них 185 військових - рядових, сержантів та офіцерів ЗСУ, Нацгвардії та інших формувань.

Щодо цивільних, то вони потрапили в застінки до окупантів ще у перші місяці повномасштабного вторгнення. Багато кого забрали просто з дому.

"Це був комбінований обмін. Частина була згідна зі Стамбульськими домовленостями, повертаються хлопці. Тобто це важкопоранені, важкохворі та молодь до 25 років. І частково це черговий 69-й обмін. Загальна цифра - це 185 наших оборонців і 20 цивільних", - повідомив у коментарі РБК-Україна представник Координаційного штабу Петро Яценко.

Як рідні зустрічали звільнених з полону

Ірина з сином Микитою майже 4 роки чекали на повернення чоловіка та тата. У перший день вторгнення він був на ЧАЕС, там його і взяли в полон.

"Ні дзвінка, ні листа, просто знала, що він живий. Сьогодні нарешті обійму його", - каже жінка.

Син завжди згадував про батька, постійно питав, чи повернули його з полону, додає вона.

"Коли почув, що папу звільнили, зібрався їхати до нього за хвилину", - каже Микита.

З 24 лютого 2022 року був у полоні й Ігор Павлюк. Його Мама та дружина отримували звістки про нього від побратимів. А у 2023 році навіть виходили на відеозвʼязок. Про те, що Ігоря звільнять сьогодні, жінки не знали до останнього. На обмін приїхали із донечкою.

"Мала вже не памʼятає, тільки з фото знає тата", - каже мама звільненого військового.

А Наталія приїхала зустрічати чоловіка з його улюбленим тортом.

"Побратими, які поверталися, сказали, що чоловік чекає, щоб на обмін йому привезли шоколадний торт, чебуреки та пельмені. Чебуреки й пельмені я не встигла. До початку повномасштабної війни я пекла торти шоколадні, але сьогодні такий (з магазину, - ред.), - додала вона.

На обміни приходять і ті, чиї рідні у статусі безвісти зниклий. Понад рік немає жодної звістки від чоловіка Дарʼя. Захисник воював на Покровському напрямку.

"Приїхала сюди з надією, може хтось його бачив", - розповідає жінка.

Вона додає, звістку про статус чоловіка отримали на день народження доньки. Сімʼя вірить, що чоловік живий та повернеться скоро додому.

Репортаж підготувала кореспондентка РБК-Україна Владислава Підлісна.