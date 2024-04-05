Шмигаль: мобілізація буде м'якшою, нам не потрібно 500 тисяч людей

Як відзначив Шмигаль, він та президент України Володимир Зеленський контролюють ситуацію щодо мобілізації в країні. Прем'єр розповів, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів аудит Сил оборони й розпочав першу після початку повномасштабної війни ротацію на фронті.

"Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей (500 тисяч людей, - ред.), тому мобілізація буде набагато м'якшою. Думаю, протягом цього року ми виконаємо всі необхідні завдання з мобілізації українців", - додав прем'єр.

За словами Шмигаля, наразі в армії вже є нові бригади, які укомплектовані людьми. Очікується обладнання, військова техніка, а також боєприпаси від союзників.

"Коли все це прибуде, нові бригади будуть укомплектовані - і ми суттєво збільшимо нашу бойову міць", - додав він.

Мобілізація в Україні

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Тоді ж було запроваджено і воєнний стан. І мобілізацію, і військовий стан вже продовжували кілька разів, останнім часом на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Очікується, що Верховна рада голосуватиме за оновлений законопроєкт про мобілізацію вже на найближчому засіданні.

Нещодавно Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Також глава держави підписав закон про запуск електронного кабінету військовозобов'язаного, який дозволить спростити бюрократичні питання.