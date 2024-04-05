Шмыгаль: мобилизация будет мягче, нам не нужно 500 тысяч человек

Как отметил Шмыгаль, он и президент Украины Владимир Зеленский контролируют ситуацию по мобилизации в стране. Премьер рассказал, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел аудит Сил обороны и начал первую после начала полномасштабной войны ротацию на фронте.

"Мы понимаем, что сейчас нужно не так много людей (500 тысяч человек, - ред.), поэтому мобилизация будет намного мягче. Думаю, в течение этого года мы выполним все необходимые задачи по мобилизации украинцев", - добавил премьер.

По словам Шмыгаля, сейчас в армии уже есть новые бригады, которые укомплектованы людьми. Ожидается оборудование, военная техника, а также боеприпасы от союзников.

"Когда все это прибудет, новые бригады будут укомплектованы - и мы существенно увеличим нашу боевую мощь", - добавил он.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Тогда же было введено и военное положение. И мобилизацию, и военное положение уже продлевали несколько раз, в последнее время на 90 дней, до 13 мая 2024 года.

Ожидается, что Верховная рада будет голосовать за обновленный законопроект о мобилизации уже на ближайшем заседании.

Недавно Зеленский подписал закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет. Также глава государства подписал закон о запуске электронного кабинета военнообязанного, который позволит упростить бюрократические вопросы.