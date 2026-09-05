"Шлях від навчання до роботи": скільки студентів вступили в коледжі та які професії в тренді

Скільки вступників почнуть здобувати профосвіту

Українцям розповіли, що цього року здобуття професійної освіти розпочинають 74 112 вступників.

Зазначається, що більшість із них - 72 524 - навчатимуться безкоштовно:

або за державним замовленням;

або за регіональним замовленням.

Здобуття профосвіти розпочнуть понад 74 тис. вступників (інфографіка: mon.gov.ua)

Скільки закладів профосвіти працюють в Україні

В цілому, станом на вересень 2026 року, в Україні працюють 513 закладів професійної освіти.

Вони готують фахівців для ключових галузей економіки:

промисловості;

енергетики;

будівництва;

транспорту;

громадського харчування та інших.

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Які професії абітурієнти обирали найчастіше

Згідно з даними МОН, в цілому абітурієнти подали 97 431 заяву на вступ.

Найбільше - на програми підготовки за такими професійними кваліфікаціями:

кухар, кондитер - 9 350 заяв;

тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів - 2 643 заяви;

перукар (перукар-модельєр), манікюрник - 2 551 заява;

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів - 2 508 заяв;

кухар - 2 133 заяви.

Хто має право здобувати професійну освіту

Здобувати професійну освіту в Україні можуть:

як випускники шкіл;

так і дорослі (які хочуть опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію).

Для окремих категорій громадян доступне також безоплатне навчання за ваучером вартістю близько 33 тисяч гривень.

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Скількох вступників зарахували після 9 класу

Українцям повідомили, що майже 69% вступників - були зараховані після 9 класу.

Уточнюється, що це - понад 51 тисяча студентів.

"Професійна освіта може дати студентам зрозумілий шлях від навчання до першої роботи" - нагадав заступник міністра освіти й науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

З чого має починатись якісна профосвіта

Сьогодні, за словами посадовця, важливо, щоб цей шлях починався:

із сучасного обладнання;

із практичних навичок;

із навчання, яке відповідає реальним потребам роботодавців.

"Саме тому ми оновлюємо майстерні, змінюємо зміст освіти та посилюємо співпрацю коледжів із бізнесом", - повідомив заступник міністра освіти й науки.

Як обрати професійний коледж і напрям навчання

Обрати найбільш підходящий заклад освіти потенційним студентам допоможе відповідна платформа.

Платформа "Професійний Коледж" (скриншот: college.in.ua)

Саме там зібрана детальна інформація та відповіді на найбільш поширені запитання про можливість опанувати актуальні професії у професійних коледжах України.

Пояснюється також, як можна почати навчання - що потрібно для вступу і школярам, і дорослим.