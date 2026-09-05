"Шлях від навчання до роботи": скільки студентів вступили в коледжі та які професії в тренді

Професійна освіта дає реальний шанс отримати першу роботу за обраною спеціальністю. Крім того, чимало студентів можуть навчатись безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.
Українцям розповіли, що цього року здобуття професійної освіти розпочинають 74 112 вступників.
Зазначається, що більшість із них - 72 524 - навчатимуться безкоштовно:
В цілому, станом на вересень 2026 року, в Україні працюють 513 закладів професійної освіти.
Вони готують фахівців для ключових галузей економіки:
Згідно з даними МОН, в цілому абітурієнти подали 97 431 заяву на вступ.
Найбільше - на програми підготовки за такими професійними кваліфікаціями:
Здобувати професійну освіту в Україні можуть:
Для окремих категорій громадян доступне також безоплатне навчання за ваучером вартістю близько 33 тисяч гривень.
Українцям повідомили, що майже 69% вступників - були зараховані після 9 класу.
Уточнюється, що це - понад 51 тисяча студентів.
"Професійна освіта може дати студентам зрозумілий шлях від навчання до першої роботи" - нагадав заступник міністра освіти й науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.
Сьогодні, за словами посадовця, важливо, щоб цей шлях починався:
"Саме тому ми оновлюємо майстерні, змінюємо зміст освіти та посилюємо співпрацю коледжів із бізнесом", - повідомив заступник міністра освіти й науки.
Обрати найбільш підходящий заклад освіти потенційним студентам допоможе відповідна платформа.
Саме там зібрана детальна інформація та відповіді на найбільш поширені запитання про можливість опанувати актуальні професії у професійних коледжах України.
Пояснюється також, як можна почати навчання - що потрібно для вступу і школярам, і дорослим.
Нагадаємо, минулого року Верховна Рада схвалила закон про професійну освіту в Україні, який несе "фундаментальні зміни в профтехосвіті".
Згодом ми повідомляли, які професії найпопулярніші у профтехах і коледжах України.
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