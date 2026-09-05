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"Шлях від навчання до роботи": скільки студентів вступили в коледжі та які професії в тренді

09:42 05.09.2026 Сб
3 хв
Цього року на здобуття професійної освіти в Україні подали майже 97,5 тис. заяв
aimg Ірина Костенко
Деякі спеціальності - особливо популярні серед студентів коледжів (фото ілюстративне: Getty Images)

Професійна освіта дає реальний шанс отримати першу роботу за обраною спеціальністю. Крім того, чимало студентів можуть навчатись безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.

Скільки вступників почнуть здобувати профосвіту

Українцям розповіли, що цього року здобуття професійної освіти розпочинають 74 112 вступників.

Зазначається, що більшість із них - 72 524 - навчатимуться безкоштовно:

  • або за державним замовленням;
  • або за регіональним замовленням.

Здобуття профосвіти розпочнуть понад 74 тис. вступників (інфографіка: mon.gov.ua)

Скільки закладів профосвіти працюють в Україні

В цілому, станом на вересень 2026 року, в Україні працюють 513 закладів професійної освіти.

Вони готують фахівців для ключових галузей економіки:

  • промисловості;
  • енергетики;
  • будівництва;
  • транспорту;
  • громадського харчування та інших.
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Які професії абітурієнти обирали найчастіше

Згідно з даними МОН, в цілому абітурієнти подали 97 431 заяву на вступ.

Найбільше - на програми підготовки за такими професійними кваліфікаціями:

  • кухар, кондитер - 9 350 заяв;
  • тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів - 2 643 заяви;
  • перукар (перукар-модельєр), манікюрник - 2 551 заява;
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів - 2 508 заяв;
  • кухар - 2 133 заяви.

Хто має право здобувати професійну освіту

Здобувати професійну освіту в Україні можуть:

  • як випускники шкіл;
  • так і дорослі (які хочуть опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію).

Для окремих категорій громадян доступне також безоплатне навчання за ваучером вартістю близько 33 тисяч гривень.

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Скількох вступників зарахували після 9 класу

Українцям повідомили, що майже 69% вступників - були зараховані після 9 класу.

Уточнюється, що це - понад 51 тисяча студентів.

"Професійна освіта може дати студентам зрозумілий шлях від навчання до першої роботи" - нагадав заступник міністра освіти й науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

З чого має починатись якісна профосвіта

Сьогодні, за словами посадовця, важливо, щоб цей шлях починався:

  • із сучасного обладнання;
  • із практичних навичок;
  • із навчання, яке відповідає реальним потребам роботодавців.

"Саме тому ми оновлюємо майстерні, змінюємо зміст освіти та посилюємо співпрацю коледжів із бізнесом", - повідомив заступник міністра освіти й науки.

Як обрати професійний коледж і напрям навчання

Обрати найбільш підходящий заклад освіти потенційним студентам допоможе відповідна платформа.

Платформа "Професійний Коледж" (скриншот: college.in.ua)

Саме там зібрана детальна інформація та відповіді на найбільш поширені запитання про можливість опанувати актуальні професії у професійних коледжах України.

Пояснюється також, як можна почати навчання - що потрібно для вступу і школярам, і дорослим.

Нагадаємо, минулого року Верховна Рада схвалила закон про професійну освіту в Україні, який несе "фундаментальні зміни в профтехосвіті".

Згодом ми повідомляли, які професії найпопулярніші у профтехах і коледжах України.

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