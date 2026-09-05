"Путь от учебы до работы": сколько студентов поступили в колледжи и какие профессии в тренде

Сколько поступающих начнут получать профобразование

Украинцам рассказали, что в этом году получение профессионального образования начинают 74 112 поступающих.

Отмечается, что большинство из них - 72 524 - будут учиться бесплатно:

либо по государственному заказу;

либо по региональному заказу.

Получение профобразования начнут более 74 тыс. поступающих (инфографика: mon.gov.ua)

Сколько заведений профобразования работают в Украине

В целом, по состоянию на сентябрь 2026 года, в Украине работают 513 учреждений профессионального образования.

Они готовят специалистов для ключевых отраслей экономики:

промышленности;

энергетики;

строительства;

транспорта;

общественного питания и других.

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Какие профессии абитуриенты выбирали чаще всего

Согласно данным МОН, в общей сложности абитуриенты подали 97 431 заявление на поступление.

Больше всего - на программы подготовки по таким профессиональным квалификациям:

повар, кондитер - 9 350 заявлений;

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель автотранспортных средств - 2 643 заявления;

парикмахер (парикмахер-модельер), маникюрщик - 2 551 заявление;

слесарь по ремонту колесных транспортных средств, водитель автотранспортных средств - 2 508 заявлений;

повар - 2 133 заявления.

Кто имеет право получать профессиональное образование

Получать профессиональное образование в Украине могут:

как выпускники школ;

так и взрослые (которые хотят овладеть новой профессией или повысить квалификацию).

Для отдельных категорий граждан доступно также бесплатное обучение по ваучеру стоимостью около 33 тысяч гривен.

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Скольких поступающих засчитали после 9 класса

Украинцам сообщили, что почти 69% поступающих - были зачислены после 9 класса.

Уточняется, что это - более 51 тысячи студентов.

"Профессиональное образование может дать студентам понятный путь от обучения до первой работы", - напомнил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.

С чего должно начинаться качественное профобразование

Сегодня, по словам чиновника, важно, чтобы этот путь начинался:

с современного оборудования;

с практических навыков;

с обучения, которое отвечает реальным потребностям работодателей.

"Именно поэтому мы обновляем мастерские, меняем содержание образования и усиливаем сотрудничество колледжей с бизнесом", - сообщил замминистра образования и науки.

Как выбрать профессиональный колледж и направление обучения

Выбрать наиболее подходящее учебное заведение потенциальным студентам поможет соответствующая платформа.

Платформа "Професійний Коледж" (скриншот: college.in.ua)

Там собрана подробная информация и ответы на наиболее распространенные вопросы о возможности овладеть актуальными профессиями в профессиональных колледжах Украины.

Объясняется также, как можно начать обучение - что нужно для поступления и школьникам, и взрослым.