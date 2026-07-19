"Шлях до хаосу": Берлінська закликала припинити тиск на призначення Головнокомандувача ЗСУ

За її словами, громадяни мають право виходити на мітинги та відстоювати власну позицію щодо міністра, проте обирати Головнокомандувача ЗСУ у такий спосіб неприпустимо.

Вона зазначила, що на протестах уже лунає низка прізвищ - від Михайла Драпатого до Андрія Білецького та Роберта Бровді, що створює небезпечний прецедент.

"А якщо завтра Білецький з Драпатим в ролі ГК не сподобаються? Будемо знову обирати ГК на картонках? Озвучувати своє бачення президенту - ок. Вимагати в президента призначити конкретного ГК, бо так сказала вулиця - ідіотизм і хаос", - пише Берлінська.

Вона також наголосила, що цю ситуацію намагається використати на свою користь Росія, яка активно розпалює розкол в українському інформаційному просторі.

Окремо волонтерка засудила публічне знецінення Олександра Сирського, Ігоря Клименка та Євгенія Хмари.

Вона акцентувала на їхньому бойовому досвіді та внеску в оборону країни, підкресливши, що нині цих офіцерів поливають брудом люди, які переважно не мають досвіду військової служби. Берлінська назвала це "клінічною неповагою" та вкрай нездоровою тенденцією.

Зокрема, вона нагадала, що Сирський провів низку "блискучих, історичних операцій стратегічного рівня", які визнавали навіть вороги, навівши як приклад Харківську операцію. Проте зараз, за її словами, в інтернеті його називають "дідом", "м’ясником" і закидають "ненависть до дронів".

Захистила вона і ексглаву МВС Клименка, який "забезпечив бойові корпуси, прийняв МВС з коліс, розгорнув бойову роботу" та має щиру вдячність від багатьох командирів.

Коментуючи критику на адресу Хмари, Берлінська назвала його бойовим командиром, який стоїть за багатьма стратегічними спецопераціями, розбудував "Альфу" як один із топових підрозділів і вміє мислити на державному рівні. При цьому в мережі його безпідставно таврують як "невдалий антикриз президента", який нібито "не справиться".

Керівниця Центру підтримки аеророзвідки попередила, що публічне знецінення українських офіцерів може мати катастрофічні наслідки для держави.

Вона нагадала, що саме ці люди брали на себе відповідальність у критичні моменти, які більшість не здатна психологічно витримати навіть у кіно.

"Якщо ми будемо їх "розпинати на площах", то завтра нас самих розіпнуть. Тільки вже не фігурально, в буквально. Розіпнуть вже російські офіцери, але скоріше навіть звичайні солдати. В окупованому Києві", - застерегла вона.

На завершення Берлінська закликала до єдності та висловила сподівання, що президент збереже можливість воювати всім ефективним командирам, оскільки Україна не може розкидатися цінними кадрами.

"Треба ставати дорослими, миритись і працювати разом. На результат", - підсумувала вона.