У мережі пишуть про "репресії в армії" через протести за Федорова: у Зеленського відреагували

На тлі протестів на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова у мережі з'явилася інформація про те, що військовим, які беруть участь у акціях, загрожують репресії.

Всі деталі скандалу навколо протестів - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Тиск через протести. У мережі заявили про можливі репресії проти військових, які підтримують акції на захист ексміністра оборони Михайла Федорова.

У мережі заявили про можливі репресії проти військових, які підтримують акції на захист ексміністра оборони Михайла Федорова. Реакція Банкової. Радник президента Дмитро Литвин назвав ситуацію "дурною спробою щось проконтролювати".

Радник президента Дмитро Литвин назвав ситуацію "дурною спробою щось проконтролювати". Позиція "Мадяра". Командувач СБС Роберт Бровді пообіцяв з'ясувати обставини інциденту та заявив, що репресії неприпустимі.

З чого все почалося

Начальниця медслужби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі", депутат Київради та громадська діячка Аліна Михайлова написала про те, що їй дзвонили з командування Сил безпілотних систем та хотіли з'ясувати, де служить Дмитро Козятинський, який закликає приєднуватися до протестів за Федорова.

"Дмитро Козятинський - бойовий медик медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі", який звільнився з армії ще рік тому. Тобто до Збройних сил він уже не має жодного відношення", - наголосила Михайлова.

За її словами, для багатьох військових підтримка протестів може коштувати посади, звання, кар'єрні перспективи, а також обернутися доганою чи "профілактичною розмовою".

Реакція радника Зеленського

Радник президента України Дмитро Литвин у коментарі журналістам назвав такий скандал "дурною спробою щось надмірно проконтролювати".

Він додав, що ті особи, які хотіли дізнатись інформацію про Козятинського, могли звернутися одразу до нього, оскільки він "відкритий до спілкування" і сам може пояснити все.

Реакція "Мадяра"

Також скандал не проігнорував командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді. Він пообіцяв з'ясувати, хто саме намагався дізнатися інформацію про колишнього військовослужбовця.

"Зважаючи на попередню інформацію, сенсацію роздмухали необґрунтовано, а не внаслідок тиску. ЗМІ ж, як це властиво тренду, почуте гіперболізували. У нас зібралися не ті бійці, які терпітимуть тиск і мовчатимуть. Хоча різних вистачає", - вважає він.

"Мадяр" звернув увагу, що у СБС не допускаються репресії стосовно військовослужбовців.