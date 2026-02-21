Без шлейфу РФ: у Раді придумали, як відсіяти симпатиків Кремля на наступних виборах

За словами Ташевої, в Україні нині готують радикальні зміни до виборчого законодавства, щоб в майбутньому не допустити до влади осіб, що допомагали агресору.

Йдеться про обов’язкове декларування співпраці з Росією для всіх, хто захоче балотуватися на повоєнних виборах.

Декларація про співпрацю: що доведеться відкрити

За пропозицією законотворців, кожен кандидат буде зобов’язаний офіційно задекларувати факти своєї взаємодії з країною-агресором, починаючи з березня 2014 року. Це стане обов’язковою умовою для реєстрації в ЦВК.

Під обов’язкове декларування підпадають:

Фінанси: отримання грошей на вибори від РФ чи підконтрольних їй структур;

Бізнес: господарська діяльність у Росії або на користь окупаційних адміністрацій;

Співпраця: робота в органах окупантів, участь у парамілітарних формуваннях або допомога ворожій армії;

Пропаганда: робота у ЗМІ агресора та публічні заклики до легітимізації окупації;

Політичне минуле: обрання від заборонених в Україні партій.

Механізм покарання за брехню

При цьому просто "забути" про свій російський паспорт чи бізнес у Криму не вдасться. Якщо кандидат приховає факти співпраці, Мін’юст через спеціальну міжвідомчу комісію зможе звернутися до суду.

"Якщо факт приховування підтвердиться - ЦВК негайно скасовує реєстрацію такого "політика", - зазначила Ташева.

Кому точно закриють шлях у політику

Законотворці пропонують чіткі підстави для відмови в реєстрації:

Судимість за умисні злочини або міжнародні злочини (геноцид, воєнні злочини). Статус підозрюваного у справах про міжнародні злочини. Доведений факт фінансової підтримки виборчої кампанії з боку Росії.

Дискусії навколо презумпції невинуватості

Таміла Ташева визнає: обмеження права бути обраним це одна з найбільш чутливих тем. Члени підгрупи наголошують, що критерії "співпраці" мають бути юридично бездоганними.

Важливо відокремити тих, хто був змушений виживати в окупації, від тих, хто свідомо працював на знищення української державності.