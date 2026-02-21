Без шлейфу РФ: у Раді придумали, як відсіяти симпатиків Кремля на наступних виборах

У Верховній Раді пропонують зобов’язати кандидатів на повоєнних виборах декларувати співпрацю з РФ з 2014 року та передбачити можливість відмови в реєстрації за приховування таких фактів.
Як пише РБК-Україна, про це повідомила голова підгрупи з питань ВПО, тимчасово окупованих та прифронтових територій Таміла Ташева під час засідання робочої групи ВР.
За словами Ташевої, в Україні нині готують радикальні зміни до виборчого законодавства, щоб в майбутньому не допустити до влади осіб, що допомагали агресору.
Йдеться про обов’язкове декларування співпраці з Росією для всіх, хто захоче балотуватися на повоєнних виборах.
За пропозицією законотворців, кожен кандидат буде зобов’язаний офіційно задекларувати факти своєї взаємодії з країною-агресором, починаючи з березня 2014 року. Це стане обов’язковою умовою для реєстрації в ЦВК.
Під обов’язкове декларування підпадають:
Фінанси: отримання грошей на вибори від РФ чи підконтрольних їй структур;
Бізнес: господарська діяльність у Росії або на користь окупаційних адміністрацій;
Співпраця: робота в органах окупантів, участь у парамілітарних формуваннях або допомога ворожій армії;
Пропаганда: робота у ЗМІ агресора та публічні заклики до легітимізації окупації;
Політичне минуле: обрання від заборонених в Україні партій.
При цьому просто "забути" про свій російський паспорт чи бізнес у Криму не вдасться. Якщо кандидат приховає факти співпраці, Мін’юст через спеціальну міжвідомчу комісію зможе звернутися до суду.
"Якщо факт приховування підтвердиться - ЦВК негайно скасовує реєстрацію такого "політика", - зазначила Ташева.
Законотворці пропонують чіткі підстави для відмови в реєстрації:
Судимість за умисні злочини або міжнародні злочини (геноцид, воєнні злочини).
Статус підозрюваного у справах про міжнародні злочини.
Доведений факт фінансової підтримки виборчої кампанії з боку Росії.
Таміла Ташева визнає: обмеження права бути обраним це одна з найбільш чутливих тем. Члени підгрупи наголошують, що критерії "співпраці" мають бути юридично бездоганними.
Важливо відокремити тих, хто був змушений виживати в окупації, від тих, хто свідомо працював на знищення української державності.
Нагадаємо, що Росія заявила про готовність забезпечити режим тиші у день можливого голосування в Україні, якщо Київ ухвалить рішення про проведення виборів.
При цьому видання The Economist і Financial Times з посиланням на власні джерела писали, що президентські вибори в Україні нібито можуть відбутися у 2026 році, можливо, вже у травні.