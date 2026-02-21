RU

Общество Образование Деньги Изменения

Без шлейфа РФ: в Раде придумали, как отсеять симпатиков Кремля на следующих выборах

Иллюстративное фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Верховной Раде предлагают обязать кандидатов на послевоенных выборах декларировать сотрудничество с РФ с 2014 года и предусмотреть возможность отказа в регистрации за сокрытие таких фактов.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила глава подгруппы по вопросам ВПЛ, временно оккупированных и прифронтовых территорий Тамила Ташева во время заседания рабочей группы ВР.

Зеленский: 90% украинцев против выборов во время войны, потому что это - ужасно

По словам Ташевой, в Украине сейчас готовят радикальные изменения в избирательное законодательство, чтобы в будущем не допустить к власти лиц, которые помогали агрессору.

Речь идет об обязательном декларировании сотрудничества с Россией для всех, кто захочет баллотироваться на послевоенных выборах.

Декларация о сотрудничестве: что придется открыть

По предложению законотворцев, каждый кандидат будет обязан официально задекларировать факты своего взаимодействия со страной-агрессором, начиная с марта 2014 года. Это станет обязательным условием для регистрации в ЦИК.

Под обязательное декларирование подпадают:

  • Финансы: получение денег на выборы от РФ или подконтрольных ей структур;

  • Бизнес: хозяйственная деятельность в России или в пользу оккупационных администраций;

  • Сотрудничество: работа в органах оккупантов, участие в парамилитарных формированиях или помощь вражеской армии;

  • Пропаганда: работа в СМИ агрессора и публичные призывы к легитимизации оккупации;

  • Политическое прошлое: избрание от запрещенных в Украине партий.

Механизм наказания за ложь

При этом просто "забыть" о своем российском паспорте или бизнесе в Крыму не удастся. Если кандидат скроет факты сотрудничества, Минюст через специальную межведомственную комиссию сможет обратиться в суд.

"Если факт сокрытия подтвердится - ЦИК немедленно отменяет регистрацию такого "политика", - отметила Ташева.

Кому точно закроют путь в политику

Законотворцы предлагают четкие основания для отказа в регистрации:

  1. Судимость за умышленные преступления или международные преступления (геноцид, военные преступления).

  2. Статус подозреваемого по делам о международных преступлениях.

  3. Доказанный факт финансовой поддержки избирательной кампании со стороны России.

Дискуссии вокруг презумпции невиновности

Тамила Ташева признает: ограничение права быть избранным это одна из самых чувствительных тем. Члены подгруппы отмечают, что критерии "сотрудничества" должны быть юридически безупречными.

Важно отделить тех, кто был вынужден выживать в оккупации, от тех, кто сознательно работал на уничтожение украинской государственности.

 

Проведение выборов в Украине

Напомним, что Россия заявила о готовности обеспечить режим тишины в день возможного голосования в Украине, если Киев примет решение о проведении выборов.

При этом издания The Economist и Financial Times со ссылкой на собственные источники писали, что президентские выборы в Украине якобы могут состояться в 2026 году, возможно, уже в мае.

