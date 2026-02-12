Школярку викрали посеред вулиці у Чернівцях: як поліції вдалося врятувати дитину
В Чернівцях чоловік викрав 13-річну дівчинку просто з вулиці. Її вдалося врятувати через дві доби завдяки напруженій роботі правоохоронців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Нацполіції Андрія Нєбитова.
Викрадена дівчинка написала подрузі повідомлення в телефоні, однак не встигла відправити, оскільки всі її речі зловмисник викинув.
"Дві доби напружених пошуків. Піднято всю місцеву поліцію, аеророзвідку, кінологів з собаками. Ретельний аналіз записів з камер, опитані свідки. Крок за кроком оперативники кримінальної поліції йшли слідами дівчинки. Кожна деталь мала значення. Навіть нитка з шарфа дитини", - сказано в заяві Нєбитова.
Дівчинку знайшли в одному з сіл, з нею все добре. Також було затримано викрадача і зараз з ним працюють правоохоронці.
Фото: правоохоронцям вдалось врятувати дівчинку (facebook.com/andrij.nebitov)
"У 37-річного зловмисника четверо дітей, є донька не набагато старше потерпілої. Неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за незаконний перетин кордону, п’яну їзду тощо", - розповів заступник голови Нацполіції.
Викрадення українських дітей РФ
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія постійно депортує українських дітей з тимчасово окупованих територій на свою територію.
Нагадаємо, в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Попереднє рішення винесено у справі про депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій. Такий же ордер отримала і дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Белова.
Раніше в Офісі президента повідомили, що повертати дітей, викрадених росіянами, дуже важко і кожен випадок особливий. Причина полягає в тому, що РФ робить все для того, щоб обірвати всі зв'язки з Україною.