Зв’язки з Україною обриваються. В ОП пояснили складність повернення викрадених дітей
Повертати дітей, викрадених окупантами, дуже важко і кожен випадок особливий. Бо Росія робить все для того, щоб обірвати всі зв'язки з Україною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram радниці глави Офісу президента Андрія Єрмака Дарії Зарівної.
За даними Conflict Observatory, які приводить вона, щонайменше 19,5 тисяч українських дітей були депортовані до РФ, але реальна цифра може бути значно вищою.
"Росія змінює їхні імена, дати народження, місця проживання - всі зв’язки з Україною обриваються. Ми не знаємо, скільки ще дітей чекають на повернення", - зазначає Зарівна.
Радниця також навела приклад, який є одним із небагатьох випадків, коли дитину вдалося повернути. Історію Іллі Матвієнка з Маріуполя описав The Washington Post, але це не просто особиста трагедія, а символ злочину, який триває.
"Його мати загинула в нього на очах під час обстрілу. Після цього Іллю вивезли до окупованого Донецька, де він майже став “іншим хлопчиком” - російським. Його вдалося повернути лише завдяки тому, що бабуся впізнала його в російському пропагандистському відео і вирушила в небезпечну подорож через чотири кордони", - зазначає Зарівна.
За її даними, Ілля сьогодні живе в Ужгороді, ходить до школи, але досі боїться залишатися сам.
"Він розповідає свою історію світові, виступає в парламентах і на міжнародних форумах, щоб нагадати: це не поодинокий випадок, це системна політика викрадення і русифікації українських дітей", - констатує посадовиця.
Вона наголошує, що Україна продовжує боротьбу за кожну дитину.
"Ініціатива Bring Kids Back UA працює. Кожна історія повернення - це результат неймовірних зусиль. Ілля повернувся. Але ще тисячі чекають. Маємо повернути всіх", - запевняє Зарівна.
Викрадення українських дітей Росією
З початку масштабного вторгнення РФ в Україну Росія постійно депортує українських дітей з тимчасово окупованих територій на свою територію.
В Інституті вивчення війни вважають, що Білорусь на постійній основі залучена до російської кампанії з депортації українських дітей. Так, на підтвердження цього минулого року повідомлялося, що в період з початку повномасштабного вторгнення до жовтня 2023 року з України на територію Білорусі вивезли щонайменше 2442 дитини.
Нагадаємо, в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт глави Кремля Володимира Путіна. Попереднє рішення винесено у справі про депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій. Такий же ордер отримала і дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Белова.
Зазначимо, що з початку вторгнення Україна повернула з РФ понад 1300 дітей.
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