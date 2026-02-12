ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Школьницу похитили посреди улицы в Черновцах: как полиции удалось спасти ребенка

Черновцы, Четверг 12 февраля 2026 21:06
UA EN RU
Школьницу похитили посреди улицы в Черновцах: как полиции удалось спасти ребенка Фото: правоохранители задержали злоумышленника в одном из сел (facebook.com/andrij.nebitov)
Автор: Валерий Ульяненко

В Черновцах мужчина похитил 13-летнюю девочку прямо с улицы. Ее удалось спасти через двое суток благодаря напряженной работе правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Нацполиции Андрея Небытова.

Читайте также: Мелания Трамп о возвращении украинских детей из РФ: очень скоро добьемся успеха

Похищенная девочка написала подруге сообщение в телефоне, однако не успела отправить, поскольку все ее вещи злоумышленник выбросил.

"Двое суток напряженных поисков. Поднята вся местная полиция, аэроразведка, кинологи с собаками. Тщательный анализ записей с камер, опрошены свидетели. Шаг за шагом оперативники криминальной полиции шли по следам девочки. Каждая деталь имела значение. Даже нить с шарфа ребенка", - сказано в заявлении Небытова.

Девочку нашли в одном из сел, с ней все хорошо. Также был задержан похититель и сейчас с ним работают правоохранители.

Фото: правоохранителям удалось спасти девочку (facebook.com/andrij.nebitov)

"У 37-летнего злоумышленника четверо детей, есть дочь не намного старше потерпевшей. Неоднократно привлекался к админответственности за незаконное пересечение границы, пьяную езду и тому подобное", - рассказал заместитель главы Нацполиции.

Похищение украинских детей РФ

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия постоянно депортирует украинских детей с временно оккупированных территорий на свою территорию.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Предварительное решение вынесено по делу о депортации украинских детей с временно оккупированных территорий. Такой же ордер получила и детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.

Ранее в Офисе президента сообщили, что возвращать детей, похищенных россиянами, очень трудно и каждый случай особенный. Причина заключается в том, что РФ делает все для того, чтобы оборвать все связи с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновцы Национальная полиция
Новости
Переговоры с Кремлем? Генсек НАТО ответил, поддерживает ли возобновление контактов
Переговоры с Кремлем? Генсек НАТО ответил, поддерживает ли возобновление контактов
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ