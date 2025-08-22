Школярі отримають власну валюту в "Мрії": з якого числа та як саме зможуть "заробляти"

З 1 жовтня 2025 року в застосунку "Мрія" запустять бета-тестування внутрішньої валюти для декого з українських школярів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у TikTok.
"Ми мало комунікуємо про "Мрію", але насправді це - найкрутіший у світі освітній проект. Для державних, приватних шкіл - не важливо", - розповів посадовець.
Він пояснив, що внутрішню валюту в додатку школярі зможуть "заробити" знаннями:
"Заробляти" можна буде також і покращенням попередніх своїх результатів.
"За те, що ви, наприклад, покращили з англійської - з 9 балів - на наступний урок - 10 балів заробили", - уточнив Федоров.
Він зауважив, що система генеруватиме дітям задачі.
"Ви їх робите. Отримуєте віртуальну валюту - "мрійки". А потім можете в мережах різних - кінотеатрах або магазинах - обміняти їх на конкретні продукти або послуги", - повідомив міністр.
Він додав, що команда вже презентувала йому механіку - як працюватиме такий механізм.
"Ми його запустимо з 1 жовтня. Буде в бета-тесті 10-15 тисяч дітей. А з 1 січня, або у першому кварталі, запустимо на всі школи, які доєднаються до "Мрії", - поділився Федоров.
Згідно з його інформацією, з 1 вересня в "Мрії" вже буде приблизно 2 тисячі шкіл.
"Що важливо? Наша ціль - не просто запустити "щось для фану". А залучити дітей до процесу навчання. Зробити так, щоб вони більше дізнавалися", - наголосив урядовець.
Насамкінець він нагадав, що це - "тільки одна послуга".
"Там є багато-багато чого корисного взагалі, в "Мрії". Це ми з вами торкнулись тільки однієї теми. І ось ця гейміфікація - покращить рівень залученості дітей до системи освіти", - підсумував міністр.
@michael.fedorov Внутрішня валюта у школах вже восени. #школа #навчання #батьки оригінальний звук - Михайло Федоров
Нагадаємо, бета-тестування застосунку "Мрія" українські школярі та їхні батьки почали проводити у червні 2024 року.
8 листопада того ж року Кабінет міністрів України схвалив новий порядок наповнення контентом мобільного освітнього додатку "Мрія", призначеного для учнів середніх шкіл.
У квітні 2025 року президент України Володимир Зеленський пояснив, як "Мрія" допоможе школярам боротися з булінгом.
Повідомлялося також, що "Мрія" планує розширюватись - на дитячі садочки та університети України.