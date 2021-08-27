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Не только в школах: Минздрав планирует ввести норму о вакцинации 80% персонала для других сфер

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине ввели норму о вакцинации 80% персонала для учителей. Эти меры планируют расширить и на другие сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина для BBC.

По его словам, такая норма для учителей заработала раньше, потому что 1 сентября уже очень скоро.

"Сейчас разрабатываем варианты, чтобы такие же меры применяли в отношении работников критической инфраструктуры, сферы обслуживания. Но это будем не раньше середины сентября", - сообщил Кузин.

Отметим, школам, где непривитые подавляющее большинство учителей, не позволят работать в "желтых" и "оранжевых" зонах.

Напомним, Минздрав разыгрывает компьютеры среди школ, где вакцинировались 80% учителей.

Ранее Кузин рассказал, будут ли в стране вводить карательные меры для невакцинированных.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцинация