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Минздрав разыгрывает компьютеры среди школ, где вакцинировались 80% учителей

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Киев, Среда 25 августа 2021 09:44
Минздрав разыгрывает компьютеры среди школ, где вакцинировались 80% учителей Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о конкурсе для школ, в которых вакцинировали 80% педагогов. Учебные заведения могут выиграть компьютерные классы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.

"Сейчас проходит интересная акция в учебных заведениях: все школы, в которых будут вакцинированы более 80% педагогов, могут податься на конкурс и могут разыграть компьютерные классы и гарнитуры", - рассказал он.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщали, что на конкурсе "Вакцинированные и открытые" можно выиграть компьютеры, гарнитуры и роутеры для заведений.

Разыгрывают:

  • 3 суперприза: наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы.
  • 15 мини-призов: наборы из 10 гарнитур и роутера для каждой школы-победительницы.

Любой представитель школы может зарегистрировать школу онлайн по ссылке: cutt.ly/IQNTKQ3.

Дедлайн: 23:59 29 сентября 2021 года.

Напомним, в Минздраве не исключают привилегии для вакцинированных.

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Вакцинация Министерство здравоохранения Украины
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