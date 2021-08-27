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Будут ли в Украине карательные меры для невакцинированных: ответ Кузина

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Киев, Пятница 27 августа 2021 10:51
Будут ли в Украине карательные меры для невакцинированных: ответ Кузина Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, будут ли в стране вводить карательные меры для невакцинированных. Он считает, что их не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью санврача для BBC.

По его словам, для того, чтобы вводить какие-либо карательные меры, нужно убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации.

"Сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры. Однако, я уверен, что в Украине не будут применять какие-то карательные меры", - заявил Кузин.

Он рассказал, что может быть принцип: вакцинируйся или тестируйся.

"Одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда вакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю", - сообщил он.

Напомним, власти Украины планируют ввести ряд бонусов для вакцинированных от коронавируса украинцев в случае локдауна.

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