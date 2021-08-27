Не тільки в школах: МОЗ планує ввести норму про вакцинацію 80% персоналу для інших сфер

В Україні ввели норму про вакцинацію 80% персоналу для вчителів. Ці заходи планують розширити і на інші сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна для BBC .

За його словами, така норма для вчителів запрацювала раніше, бо 1 вересня вже дуже скоро.

"Зараз розробляємо варіанти, щоб такі ж заходи застосовували щодо працівників критичної інфраструктури, сфери обслуговування. Але це будемо не раніше середини вересня", - повідомив Кузін.

Зазначимо, школам, де нещеплені більшість вчителів, не дозволять працювати у "жовтих" та "помаранчевих" зонах.