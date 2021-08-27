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Не тільки в школах: МОЗ планує ввести норму про вакцинацію 80% персоналу для інших сфер

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні ввели норму про вакцинацію 80% персоналу для вчителів. Ці заходи планують розширити і на інші сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна для BBC.

За його словами, така норма для вчителів запрацювала раніше, бо 1 вересня вже дуже скоро.

"Зараз розробляємо варіанти, щоб такі ж заходи застосовували щодо працівників критичної інфраструктури, сфери обслуговування. Але це будемо не раніше середини вересня", - повідомив Кузін.

Зазначимо, школам, де нещеплені більшість вчителів, не дозволять працювати у "жовтих" та "помаранчевих" зонах.

Нагадаємо, МОЗ розігрує комп’ютери серед шкіл, де вакцинувались 80% вчителів.

Раніше Кузін розповів, чи будуть в країні вводити каральні заходи для невакцинованих.

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