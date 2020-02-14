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В школах Краматорска продлили карантин

Новости » Общество     14.02.2020 - 14:46
В школах Краматорска продлили карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Учебный процесс возобновится с 20 февраля

В Краматорске продлили карантин в школах до 20 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета.

В мэрии отметили, что благодаря противоэпидемическим мероприятиям за прошедшую неделю уровень заболеваемости среди школьников в городе уменьшился почти на 60%.

"Однако, по мнению врачей, сейчас все дети, которые перенесли болезнь, еще некоторое время являются носителями инфекции. Поэтому крайне важно, чтобы снизить вторую волну заболеваемости, в этот период выздоровевшим еще некоторое время оставаться дома. Поэтому оперативным штабом было принято решение о возобновлении учебного процесса в общеобразовательных школах с 20 февраля", - пояснили в горсовете.

Также сообщается о продлении до конца следующей недели запрета на проведение массовых мероприятий в помещениях.

Напомним, ранее карантин в школах продлили в Ровно, Житомире, Мариуполе, Бердянске и Одессе.

Также РБК-Украина сообщало, что с 3 по 9 февраля в Украине умерло 8 человек в результате лабораторно подтвержденного гриппа. В целом за указанный период ОРВИ заболели 283 656 украинцев, из них 65,6% - дети.

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