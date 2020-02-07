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В школах Житомира продлили карантин

Новости » Общество     07.02.2020 - 14:23
В школах Житомира продлили карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Карантин продлится до 15 февраля включительно

В школах Житомира продлили карантин через высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирского городского совета.

Как отмечается, членами комиссии по вопросам ТЕГ и ЧС было решено продолжить ограничительные мероприятия в учреждениях общего среднего образования и внешкольных учреждениях образования.

Карантин в школьных учебных заведениях будет продолжаться до 15 февраля.

Житомирский областной лабораторный центр информировал в начале недели, в области эпидпорог через заболеваемость гриппом и ОРВИ превышен на 67%.

Отметим, карантин в школах Житомира сначала ввели с 29 января до 5 февраля.

Напомним, в Ивано-Франковске во всех школах с 7 февраля приостанавливается учебный процесс из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Карантин продлится до 16 февраля.

Также сообщалось, что все школы Полтавы были закрыты на карантин из-за распространения гриппа. Карантин в учебных заведениях объявлен с 5 до 10 февраля.

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