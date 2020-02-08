Школам Бердянска продлили карантин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Карантин в школах продлится до 12 февраля

В школах города Бердянск Запорожской области из-за гриппа и ОРВИ продлили карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянске городской совет.

Как отмечается, соответствующее решение приняли на заседании постоянной городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Члены комиссии приняли решение о продлении приостановления образовательного процесса в школах города Бердянск, селах Азовское, Нововасильевка и Роза по 12 февраля включительно. На этот же период приостанавливается проведение массовых мероприятий с воспитанниками и кружковая работа в учреждениях культуры и спорта города", - говорится в сообщении.