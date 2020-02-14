У школах Краматорська продовжили карантин

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Навчальний процес відновиться з 20 лютого

У Краматорську продовжили карантин у школах до 20 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Краматорської міської ради.

У мерії зазначили, що завдяки протиепідемічним заходам за минулий тиждень рівень захворюваності серед школярів у місті зменшився майже на 60%.

"Однак, на думку лікарів, наразі усі діти, які перенесли хворобу, ще деякий час є носіями інфекції. Тому вкрай важливо, аби знизити другу хвилю захворюваності, у цей період одужавшим ще деякий час залишатися вдома. Тому оперативним штабом було прийняте рішення про відновлення навчального процесу у загальноосвітніх школах з 20 лютого", - пояснили у міськраді.

Також повідомляється про подовження до кінця наступного тижня заборони на проведення масових заходів у приміщеннях.

Нагадаємо, раніше карантин у школах продовжили у Рівному, Житомирі, Маріуполі, Бердянську та Одесі.

Також РБК-Україна повідомляло, що з 3 по 9 лютого в Україні померло 8 осіб внаслідок лабораторно підтвердженого грипу. Загалом за вказаний період на ГРВІ захворіли 283 656 українців, із них 65,6% - діти.