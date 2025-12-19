У школах Києва визначили дати зимових канікул: коли відпочиватимуть учні

У Києві визначили дати зимових канікул для школярів. Вони триватимуть із 25 грудня до 11 січня включно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту освіти і науки Києва.

У період зимових канікул батьки за потреби зможуть приводити дітей до школи в першій половині дня. Для учнів у закладах загальної середньої освіти організують позакласну роботу, а також різноманітні гуртки. Заклади дошкільної освіти та позашкільні установи столиці під час канікул продовжать працювати у звичному режимі - без змін у графіку.