Зимові канікули в Україні: коли почнуться та скільки триватимуть
Зимові канікули 2025-2026 у школах України стартують у різні дні, адже кожен заклад самостійно визначає графік з урахуванням безпеки та навчального навантаження. У більшості областей відпочинок припаде на кінець грудня - середину січня.
Про це розповідає РБК-Україна.
Згідно з постановою Кабміну №1003, навчальний рік 2025-2026 триває з 1 вересня до 30 червня, але школи мають право коригувати як дати канікул, так і структуру навчального процесу. Педагогічні ради ухвалюють рішення з огляду на навчальне навантаження, безпекову ситуацію, потреби учнів, готовність персоналу та епідемічні ризики. Єдина вимога - загальна тривалість канікул має становити не менше 30 днів.
Орієнтовно уряд рекомендує зимові канікули з 27 грудня по 11 січня, проте це лише орієнтир. Уже є попередні рішення в регіонах:
- Київ: 25 грудня - 11 січня;
- Івано-Франківськ: 22 грудня - 11 січня;
- Рівне: 20 грудня - 4 січня;
- Чернівці: школи самі обирають дати канікул, однак у більшості навчальних закладів вони триватимуть з 24 грудня до 6 січня;
- Луцьк: 25 грудня - 7 січня.
Різниця в датах пояснюється тим, що під час воєнного стану школи мають ширшу автономію й можуть змінювати графік через безпекові ризики, повітряні тривоги, відключення світла чи зростання захворюваності.
Раніше РБК-Україна писало, що МОН закликає школи заздалегідь підготуватися до можливих тривалих відключень світла взимку та за потреби змінити графік навчання. Школам рекомендують переглянути структуру навчального року, збільшити зимові канікули, перенести частину занять на червень або перейти на більш гнучкі формати - шестиденний тиждень, навчання у дві зміни чи асинхронний режим.
Також ми розповідали, що з 2028 року учні 9-х класів складатимуть ДПА у форматі ЗНО. Спочатку дев’ятикласники проходитимуть тестування з української мови та літератури й математики, а згодом перелік предметів розширять. Атестацію проводитимуть через спеціальну платформу, завдання будуть компетентнісними та включатимуть різні форми відповідей.