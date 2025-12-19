ua en ru
В школах Киева определили даты зимних каникул: когда будут отдыхать ученики

Пятница 19 декабря 2025 14:16
UA EN RU
В школах Киева определили даты зимних каникул: когда будут отдыхать ученики Фото: Зимние каникулы в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве определили даты зимних каникул для школьников. Они продлятся с 25 декабря по 11 января включительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента образования и науки Киева.

В период зимних каникул родители при необходимости смогут приводить детей в школу в первой половине дня. Для учеников в учреждениях общего среднего образования организуют внеклассную работу, а также различные кружки.

Учреждения дошкольного образования и внешкольные учреждения столицы во время каникул продолжат работать в обычном режиме - без изменений в графике.

Напомним, зимние каникулы 2025-2026 в школах Украины будут начинаться в разные даты, поскольку каждое заведение самостоятельно определяет график с учетом безопасности и учебной нагрузки. Кабмин рекомендует период с конца декабря до середины января, но школы могут корректировать даты, главное требование - не менее 30 дней каникул в год.

В то же время МОН рекомендует школам подготовиться к возможным зимним блэкаутам. Министерство предлагает гибко менять график обучения - в частности продлевать зимние каникулы, переносить занятия на июнь, переходить на другие форматы обучения и заранее обеспечить учеников материалами и связью, чтобы учебный процесс не прерывался.

РБК-Украина также писало, что накануне зимних каникул медики призывают родителей предупредить детей и подростков об опасности экстремальных увлечений - зачепинга, дигерства и паркура. Такие развлечения могут привести к тяжелым травмам или гибели. Специалисты советуют выбирать более безопасные альтернативы для активного досуга.

