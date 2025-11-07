Шкіряний плащ і високі чоботи: дружина Усика зачарувала новим образом

Дружина відомого українського боксера Олександра Усика Катерина знову привернула увагу шанувальників стильним і сміливим образом. Вона постала в total black аутфіті, що поєднує в собі елегантність і сміливість.

Який "лук" вибрала дружина Усика

Головною родзинкою образу став довгий чорний шкіряний плащ із широкими лацканами та поясом на талії.

Плащ підкреслює витончену фігуру та створює привабливий, дещо провокативний ефект. Такий вибір одягу демонструє впевненість Катерини та її почуття стилю, адже шкіра завжди асоціюється з елегантністю та сексуальністю водночас.

Образ доповнили високі чорні чоботи на підборах. Вони зорово подовжують ноги та додають впевненості в позах, роблячи look більш динамічним і виразним.

Мінімалістичні прикраси та сучасний інтер'єр фотосесії, зокрема стілець із хромованих елементів, надають глянцевого, фешн-журнального настрою.

Цей образ Катерини Усик являє собою втілення сучасного шику та жіночності. Він показує, що навіть класичне поєднання чорного кольору і шкіряних елементів може мати свіжий, стильний і доречний вигляд для публічних заходів і соціальних мереж.

Катерина Усик показала модний лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

З чим носити шкіряний плащ восени 2025

Шкіряний плащ залишатиметься одним із головних трендів осені 2025 року. Експерти моди радять поєднувати його з різними елементами гардероба:

високі чоботи: класичний вибір, який надає образу строгості та елегантності, особливо якщо взуття на підборах;

базові топи та светри: мінімалістичні речі створюють баланс між драматичним шкіряним плащем і буденним образом;

штани або легінси зі шкіри чи екошкіри: для монохромного total black look або контрасту текстур;

аксесуари в мінімалістичному стилі: лаконічні сумки, тонкі прикраси та сонцезахисні окуляри допомагають створити завершений фешн-образ;

сукні та спідниці середньої довжини: шкіряний плащ гармонійно поєднується з легкими тканинами, надаючи образу жіночності та витонченості.

Дружина Усика задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)