ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Як виглядає наймодніша куртка на холодну осінь: приклад від актриси Світлицької

П'ятниця 07 листопада 2025 07:15
UA EN RU
Як виглядає наймодніша куртка на холодну осінь: приклад від актриси Світлицької Олена Світлицька (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Олена Світлицька продемонструвала стильний осінній образ, у якому чудово поєднуються комфорт і трендові елементи. Її аутфіт - приклад того, як класика може мати сучасний та елегантний вигляд.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Світлицька

Шкіряна куртка

Ключовим елементом образу стала чорна шкіряна куртка-бомбер вільного крою з великим коміром "під овчину".

Такий фасон не тільки додає об'єму, а й створює ефектний контраст між м'якою фактурою коміра і гладкою поверхнею шкіри.

Цей тренд повернувся на модні подіуми ще минулого сезону і залишається актуальним восени 2025 року.

Подібні моделі курток активно з'являються в колекціях брендів Mango, Massimo Dutti, The Kooples і Acne Studios. Вони ідеально підходять для прохолодних днів, поєднуючи практичність з вишуканим міським стилем.

Світлий комір з овчини надає образу затишку і тепла, створюючи стильний акцент. Такий верхній одяг легко комбінується як з джинсами, так і з романтичними сукнями, надаючи образу багатошаровості та сучасності.

Як виглядає наймодніша куртка на холодну осінь: приклад від актриси СвітлицькоїАктриса показала модний лук (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Джинси кльош

Не менш важливою частиною образу стали злегка розкльошені, які актриса поєднала зі шкіряною курткою. Це своєрідний реверанс у бік моди 70-х, яка знову впевнено домінує в гардеробах модниць.

Такий фасон джинсів забезпечує комфорт і свободу рухів, залишаючись при цьому стильним.

Вони пасують практично до будь-якого типу фігури та чудово поєднуються зі спортивним, класичним або навіть елегантним взуттям - від кросівок до черевиків на підборах.

Світлицька вкотре довела, що стиль - це не тільки про ефектність, а й про зручність. Тому її вибір має гармонійний і сучасний вигляд.

Як виглядає наймодніша куртка на холодну осінь: приклад від актриси СвітлицькоїОлена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Деталі, які створюють настрій

Під куртку акторка одягла базовий лонгслів спокійного оливкового або сірого відтінку. Цей мінімалістичний елемент балансує об'ємну куртку.

Волосся, укладене в природні хвилі, і легкий денний макіяж підкреслюють природну красу.

Стиль

Образ Олени Світлицької - приклад того, як з базових речей створити модний і водночас практичний look. Шкіряна куртка, широкі джинси та лаконічний топ - це універсальне поєднання, яке ніколи не втрачає актуальності.

Мода осені 2025 року тяжіє до комфорту і природності. Лук акторки доводить: стиль не обов'язково має бути складним - інколи достатньо кількох якісних речей, щоб мати впевнений, сучасний і неповторний вигляд.

Як виглядає наймодніша куртка на холодну осінь: приклад від актриси СвітлицькоїОлена Світлицька показала, як носити "шкірянку" восени (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України