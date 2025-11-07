Андре Тан назвав принти, які зроблять ваш осінній гардероб стильним і яскравим
Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які принти допоможуть освіжити осінні образи. Від класичної клітинки до ромбів - ці візерунки доповнять гардероб, додадуть настрою і допоможуть створити ефектні "луки" навіть у похмурі дні.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.
Класична клітинка
Першим трендом Андре називає клітинку. Цей принт завжди повертається в осінньо-зимовий сезон, адже додає елегантності та нагадує британський шарм.
Дизайнер радить вибирати як спокійні відтінки - сірий, коричневий, бежевий, так і яскраву кольорову клітинку.
Такий принт чудово підходить для пальт, жакетів і спідниць і легко комбінується з базовими речами.
Андре Тан про модні принти осені 2025 (скриншот)
Горошок
Другий принт, який повертається в тренди цієї осені, - горошок. Він має легкий, грайливий і трохи романтичний вигляд.
У 2025 році горошок представлений у новому форматі: дрібний, ніжний на темному тлі. Такий принт ідеально пасує для суконь і блузок, створюючи жіночний і елегантний образ.
Горошок знову в тренді (скриншот)
Смужка
Смужка - ще один класичний принт, який додає динаміки навіть найпростішому образу.
За словами дизайнера, смужка символізує впевненість і ритм, тому її можна сміливо поєднувати з базовими речами, створюючи стильні повсякденні комплекти.
Цього сезону можна вибрати вертикальну, горизонтальну або навіть поєднання різних варіантів.
Смужка в трендах осені та зими 2025 (скриншот)
Принт "перець із сіллю"
Четвертим трендом Андре Тан називає принт "перець із сіллю", що давно став класикою ділового стилю.
Поєднання цього принта з чорним або білим створює ефект глибокої фактури, а ідеально пасує для пальта, жакета і костюма.
"Перець із сіллю" має гарний вигляд як у класичних, так і в сучасних варіантах, підкреслюючи стриманість і стиль образу.
Варіант для ділових "луків" - принт "перець із сіллю" (скриншот)
Аргайл
Також у трендах осені аргайл - ромбовий візерунок, який нагадує шотландські светри.
Він ідеально пасує для кардиганів і светрів оверсайз, додаючи образам тепла і затишку, а також легкого ретро-акценту.
Принт із ромбами (скриншот)
Андре Тан підкреслює: цієї осені мода - не про суворі правила, а про самовираження і настрій. Не бійтеся експериментувати з принтами, поєднувати їх між собою і з базовими речами. Головне - почуватися впевнено і комфортно у своєму образі.
За словами дизайнерки, гра з принтами дає змогу створювати унікальні ансамблі, що відображають індивідуальність і стиль власниці.
Клітинка, горошок, смужка, "перець із сіллю" і аргайл - ці трендові принти допоможуть зробити гардероб різноманітним і стильним навіть у холодні дні.
Вас також може зацікавити
- Тан розповів, із чим носити помаранчевий цієї осені
- Андре Тан назвав наймодніші головні убори на осінь
- Тан розповів про фасони пальт, які повинні бути у вашому гардеробі.