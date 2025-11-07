Андре Тан назвав принти, які зроблять ваш осінній гардероб стильним і яскравим

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які принти допоможуть освіжити осінні образи. Від класичної клітинки до ромбів - ці візерунки доповнять гардероб, додадуть настрою і допоможуть створити ефектні "луки" навіть у похмурі дні.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Класична клітинка

Першим трендом Андре називає клітинку. Цей принт завжди повертається в осінньо-зимовий сезон, адже додає елегантності та нагадує британський шарм.

Дизайнер радить вибирати як спокійні відтінки - сірий, коричневий, бежевий, так і яскраву кольорову клітинку.

Такий принт чудово підходить для пальт, жакетів і спідниць і легко комбінується з базовими речами.

Андре Тан про модні принти осені 2025 (скриншот)

Горошок

Другий принт, який повертається в тренди цієї осені, - горошок. Він має легкий, грайливий і трохи романтичний вигляд.

У 2025 році горошок представлений у новому форматі: дрібний, ніжний на темному тлі. Такий принт ідеально пасує для суконь і блузок, створюючи жіночний і елегантний образ.

Горошок знову в тренді (скриншот)

Смужка

Смужка - ще один класичний принт, який додає динаміки навіть найпростішому образу.

За словами дизайнера, смужка символізує впевненість і ритм, тому її можна сміливо поєднувати з базовими речами, створюючи стильні повсякденні комплекти.

Цього сезону можна вибрати вертикальну, горизонтальну або навіть поєднання різних варіантів.

Смужка в трендах осені та зими 2025 (скриншот)

Принт "перець із сіллю"

Четвертим трендом Андре Тан називає принт "перець із сіллю", що давно став класикою ділового стилю.

Поєднання цього принта з чорним або білим створює ефект глибокої фактури, а ідеально пасує для пальта, жакета і костюма.

"Перець із сіллю" має гарний вигляд як у класичних, так і в сучасних варіантах, підкреслюючи стриманість і стиль образу.

Варіант для ділових "луків" - принт "перець із сіллю" (скриншот)

Аргайл

Також у трендах осені аргайл - ромбовий візерунок, який нагадує шотландські светри.

Він ідеально пасує для кардиганів і светрів оверсайз, додаючи образам тепла і затишку, а також легкого ретро-акценту.

Принт із ромбами (скриншот)

Андре Тан підкреслює: цієї осені мода - не про суворі правила, а про самовираження і настрій. Не бійтеся експериментувати з принтами, поєднувати їх між собою і з базовими речами. Головне - почуватися впевнено і комфортно у своєму образі.

За словами дизайнерки, гра з принтами дає змогу створювати унікальні ансамблі, що відображають індивідуальність і стиль власниці.

Клітинка, горошок, смужка, "перець із сіллю" і аргайл - ці трендові принти допоможуть зробити гардероб різноманітним і стильним навіть у холодні дні.