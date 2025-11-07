ua en ru
Кожаный плащ и высокие сапоги: жена Усика очаровала новым образом

Пятница 07 ноября 2025 13:40
Кожаный плащ и высокие сапоги: жена Усика очаровала новым образом Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505) 
Автор: Катерина Собкова

Жена известного украинского боксера Александра Усика Екатерина снова привлекла внимание поклонников стильным и смелым образом. Она предстала в total black аутфите, сочетающем в себе элегантность и смелость.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Усика

Главной изюминкой образа стал длинный черный кожаный плащ с широкими лацканами и поясом на талии.

Плащ подчеркивает изящную фигуру и создает привлекательный, несколько провокационный эффект. Такой выбор одежды демонстрирует уверенность Екатерины и ее чувство стиля, ведь кожа всегда ассоциируется с элегантностью и сексуальностью одновременно.

Образ дополнили высокие черные сапоги на каблуках. Они зрительно удлиняют ноги и придают уверенности в позах, делая look более динамичным и выразительным.

Минималистичные украшения и современный интерьер фотосессии, в частности стул из хромированных элементов, придают глянцевого, фешн-журнального настроения.

Этот образ Екатерины Усик представляет собой воплощение современного шика и женственности. Он показывает, что даже классическое сочетание черного цвета и кожаных элементов может выглядеть свежо, стильно и уместно для публичных мероприятий и социальных сетей.

Кожаный плащ и высокие сапоги: жена Усика очаровала новым образомЕкатерина Усик показала модный лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505) 

С чем носить кожаный плащ осенью 2025

Кожаный плащ будет оставаться одним из главных трендов осени 2025 года. Эксперты моды советуют сочетать его с разными элементами гардероба:

  • высокие сапоги: классический выбор, который придает образу строгости и элегантности, особенно если обувь на каблуке;
  • базовые топы и свитера: минималистические вещи создают баланс между драматическим кожаным плащом и обыденным образом;
  • брюки или леггинсы из кожи или экокожи: для монохромного total black look или контраста текстур;
  • аксессуары в минималистическом стиле: лаконичные сумки, тонкие украшения и солнцезащитные очки помогают создать завершенный фешн-образ;
  • платья и юбки средней длины: кожаный плащ гармонично сочетается с легкими тканями, придавая образу женственности и утонченности.

Кожаный плащ и высокие сапоги: жена Усика очаровала новым образомЖена Усика задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505) 

