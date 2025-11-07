Кожаный плащ и высокие сапоги: жена Усика очаровала новым образом
Жена известного украинского боксера Александра Усика Екатерина снова привлекла внимание поклонников стильным и смелым образом. Она предстала в total black аутфите, сочетающем в себе элегантность и смелость.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Какой "лук" выбрала жена Усика
Главной изюминкой образа стал длинный черный кожаный плащ с широкими лацканами и поясом на талии.
Плащ подчеркивает изящную фигуру и создает привлекательный, несколько провокационный эффект. Такой выбор одежды демонстрирует уверенность Екатерины и ее чувство стиля, ведь кожа всегда ассоциируется с элегантностью и сексуальностью одновременно.
Образ дополнили высокие черные сапоги на каблуках. Они зрительно удлиняют ноги и придают уверенности в позах, делая look более динамичным и выразительным.
Минималистичные украшения и современный интерьер фотосессии, в частности стул из хромированных элементов, придают глянцевого, фешн-журнального настроения.
Этот образ Екатерины Усик представляет собой воплощение современного шика и женственности. Он показывает, что даже классическое сочетание черного цвета и кожаных элементов может выглядеть свежо, стильно и уместно для публичных мероприятий и социальных сетей.
Екатерина Усик показала модный лук (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
С чем носить кожаный плащ осенью 2025
Кожаный плащ будет оставаться одним из главных трендов осени 2025 года. Эксперты моды советуют сочетать его с разными элементами гардероба:
- высокие сапоги: классический выбор, который придает образу строгости и элегантности, особенно если обувь на каблуке;
- базовые топы и свитера: минималистические вещи создают баланс между драматическим кожаным плащом и обыденным образом;
- брюки или леггинсы из кожи или экокожи: для монохромного total black look или контраста текстур;
- аксессуары в минималистическом стиле: лаконичные сумки, тонкие украшения и солнцезащитные очки помогают создать завершенный фешн-образ;
- платья и юбки средней длины: кожаный плащ гармонично сочетается с легкими тканями, придавая образу женственности и утонченности.
Жена Усика задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Вас также может заинтересовать
- Андре Тан назвал принты, которые сделают ваш осенний гардероб стильным и ярким
- Как выглядит самая модная куртка на холодную осень
- 5 самых модных пар кроссовок 2025 года.