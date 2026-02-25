Школьный автобус с детьми врезался в дерево на Полтавщине: есть пострадавшие
Утром в среду, 25 февраля, в Полтавском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате пострадали дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления Нацполиции Полтавской области.
Читайте также: За рулем был окружной прокурор. На Львовщине произошло смертельное ДТП с детьми
Правоохранители рассказали, что авария произошла вблизи села Черняковка Чутовской общины - школьный автобус с детьми съехал в кювет и столкнулся с деревом. На момент ДТП в салоне находились 15 детей разного возраста, двое учителей и один работник школы.
"Предварительно, телесные повреждения получили трое детей (мальчик 8 лет и две девочки по 14 лет). Для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи их доставили в больницу", - сказано в заявлении полиции
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести).
Фото: ДТП с участием школьного автобуса (pl.npu.gov.ua)
Кроме того, следственно-оперативная группа выясняет причины ДТП. В частности, изучается состояние дорожного покрытия и техническое состояние автобуса.
Другие ДТП в Украине
Напомним, 10 февраля на Кольцевой дороге в Киеве произошло серьезное ДТП с участием маршрутки и грузовика. В результате столкновения пострадали по меньшей мере четверо пассажиров.
Ранее, 25 января, на Закарпатье из-за гололеда микроавтобус, который перевозил детей из Киева на отдых в Карпаты, съехал с дороги и перевернулся на бок. В результате аварии пострадали семь человек.
До этого, 17 января, на Львовщине произошло ДТП с участием автобуса международного сообщения "Вена-Киев". В результате столкновения травмировались пассажиры, часть из них госпитализировали.