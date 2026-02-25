Школьный автобус с детьми врезался в дерево на Полтавщине: есть пострадавшие

Утром в среду, 25 февраля, в Полтавском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате пострадали дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления Нацполиции Полтавской области.

Правоохранители рассказали, что авария произошла вблизи села Черняковка Чутовской общины - школьный автобус с детьми съехал в кювет и столкнулся с деревом. На момент ДТП в салоне находились 15 детей разного возраста, двое учителей и один работник школы.

"Предварительно, телесные повреждения получили трое детей (мальчик 8 лет и две девочки по 14 лет). Для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи их доставили в больницу", - сказано в заявлении полиции

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести).

Фото: ДТП с участием школьного автобуса (pl.npu.gov.ua)

Кроме того, следственно-оперативная группа выясняет причины ДТП. В частности, изучается состояние дорожного покрытия и техническое состояние автобуса.