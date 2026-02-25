ua en ru
Школьный автобус с детьми врезался в дерево на Полтавщине: есть пострадавшие

Полтавская область, Среда 25 февраля 2026 15:59
Школьный автобус с детьми врезался в дерево на Полтавщине: есть пострадавшие Фото: полицейские устанавливают причины ДТП (pl.npu.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Утром в среду, 25 февраля, в Полтавском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате пострадали дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления Нацполиции Полтавской области.

Правоохранители рассказали, что авария произошла вблизи села Черняковка Чутовской общины - школьный автобус с детьми съехал в кювет и столкнулся с деревом. На момент ДТП в салоне находились 15 детей разного возраста, двое учителей и один работник школы.

"Предварительно, телесные повреждения получили трое детей (мальчик 8 лет и две девочки по 14 лет). Для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи их доставили в больницу", - сказано в заявлении полиции

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести).

Школьный автобус с детьми врезался в дерево на Полтавщине: есть пострадавшиеФото: ДТП с участием школьного автобуса (pl.npu.gov.ua)

Кроме того, следственно-оперативная группа выясняет причины ДТП. В частности, изучается состояние дорожного покрытия и техническое состояние автобуса.

Другие ДТП в Украине

Напомним, 10 февраля на Кольцевой дороге в Киеве произошло серьезное ДТП с участием маршрутки и грузовика. В результате столкновения пострадали по меньшей мере четверо пассажиров.

Ранее, 25 января, на Закарпатье из-за гололеда микроавтобус, который перевозил детей из Киева на отдых в Карпаты, съехал с дороги и перевернулся на бок. В результате аварии пострадали семь человек.

До этого, 17 января, на Львовщине произошло ДТП с участием автобуса международного сообщения "Вена-Киев". В результате столкновения травмировались пассажиры, часть из них госпитализировали.

