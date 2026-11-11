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Шкільні буфети в Україні: які продукти заборонено й дозволено продавати дітям на перервах

12:44 11.11.2026 Ср
3 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Перекус на перервах учні можуть обирати самостійно, причому дехто надає перевагу чипсам, шоколадним батончикам і солодкій газованій воді. Проте у шкільних буфетах можна продавати далеко не всі продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Facebook.

Головне правило щодо перекусу в школах

Не всі продукти, які продаються у звичайних магазинах, дозволені у шкільних буфетах.

Головне правило - не більше 10 г цукрів:

  • або на 100 г продукту;
  • або на 100 мл продукту.

"Водночас цукри, які природно містяться у продуктах, не обмежуються", - констатували у Держпродспоживслужбі.

Особливості продукції для шкільних буфетів

Українцям розповіли також, що продукція для шкільних буфетів має бути без додавання:

  • підсолоджувачів;
  • синтетичних барвників;
  • підсилювачів смаку та аромату;
  • синтетичних ароматизаторів (за винятком ваніліну, етилваніліну та ванільного екстракту).

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Що заборонено продавати дітям у школах

Згідно зі встановленими правилами, в цілому продавати учням у шкільних буфетах заборонено:

  • солодкі газовані напої;
  • енергетичні напої;
  • каву та кавові напої;
  • чипси;
  • інші снеки, які не відповідають вимогам щодо вмісту солі, цукрів і харчових добавок;
  • кондитерські вироби з надмірним вмістом цукрів;
  • вироби з кремом;
  • морозиво;
  • м'ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва;
  • непастеризоване молоко;
  • соки з доданим цукром;
  • гриби;
  • продукцію домашнього виробництва.

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Що можна запропонувати для перекусу дітям

Для перекусу під час навчального процесу шкільні буфети можуть пропонувати дітям:

  • свіжі сезонні фрукти;
  • питну воду;
  • молоко, йогурти та інші молочні продукти, що відповідають установленим вимогам;
  • випічку та інші готові продукти, склад яких відповідає вимогам до шкільного харчування.

Хто контролює асортимент шкільних буфетів

Інформація про асортимент продуктів у шкільному буфеті повинна бути доступною учням і батькам - на стенді, вебсайті школи або через інші канали комунікації.

За належну організацію харчування та відповідність асортименту встановленим вимогам відповідають (у межах своїх обов'язків):

  • засновник освітнього закладу;
  • керівник цього закладу;
  • постачальники.

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"Шкільний буфет - це не просто місце для перекусу. Це частина безпечного та здорового харчування дітей", - наголосили у Держпродспоживслужбі.

Насамкінець громадянам, які помітили заборонену продукцію у шкільному буфеті, порадили:

  • або повідомити про це адміністрацію закладу освіти;
  • або звернутись до територіального органу Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про харчування дітей в школах України - як батьки оцінюють меню та якість їжі.

Крім того, ми пояснювали, як визначають порції у шкільних їдальнях.

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