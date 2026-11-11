Шкільні буфети в Україні: які продукти заборонено й дозволено продавати дітям на перервах

Перекус на перервах учні можуть обирати самостійно, причому дехто надає перевагу чипсам, шоколадним батончикам і солодкій газованій воді. Проте у шкільних буфетах можна продавати далеко не всі продукти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Facebook.
Не всі продукти, які продаються у звичайних магазинах, дозволені у шкільних буфетах.
Головне правило - не більше 10 г цукрів:
"Водночас цукри, які природно містяться у продуктах, не обмежуються", - констатували у Держпродспоживслужбі.
Українцям розповіли також, що продукція для шкільних буфетів має бути без додавання:
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Згідно зі встановленими правилами, в цілому продавати учням у шкільних буфетах заборонено:
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Для перекусу під час навчального процесу шкільні буфети можуть пропонувати дітям:
Інформація про асортимент продуктів у шкільному буфеті повинна бути доступною учням і батькам - на стенді, вебсайті школи або через інші канали комунікації.
За належну організацію харчування та відповідність асортименту встановленим вимогам відповідають (у межах своїх обов'язків):
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"Шкільний буфет - це не просто місце для перекусу. Це частина безпечного та здорового харчування дітей", - наголосили у Держпродспоживслужбі.
Насамкінець громадянам, які помітили заборонену продукцію у шкільному буфеті, порадили:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про харчування дітей в школах України - як батьки оцінюють меню та якість їжі.
Крім того, ми пояснювали, як визначають порції у шкільних їдальнях.
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