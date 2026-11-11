Школьные буфеты в Украине: какие продукты запрещено и разрешено продавать детям на переменах

Перекус на перерывах учащиеся могут выбирать самостоятельно, причем некоторые предпочитают чипсы, шоколадные батончики и сладкую газировку. Однако в школьных буфетах можно продавать далеко не все продукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Facebook.
Не все продукты, продаваемые в обычных магазинах, разрешены в школьных буфетах.
Главное правило – не более 10 г сахаров :
"В то же время сахара, которые, естественно, содержатся в продуктах, не ограничиваются", - констатировали в Госпродпотребслужбе.
Украинцам рассказали также, что продукция для школьных буфетов должна быть без добавления :
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Согласно установленным правилам, в целом продавать учащимся в школьных буфетах запрещено :
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Для перекуса во время учебного процесса школьные буфеты могут предлагать детям :
Информация об ассортименте продуктов в школьном буфете должна быть доступна ученикам и родителям - на стенде, вебсайте школы или через другие каналы коммуникации.
За надлежащую организацию питания и соответствие ассортимента установленным требованиям отвечают (в пределах своих обязанностей) :
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" Школьный буфет - это не просто место для перекуса . Это часть безопасного и здорового питания детей", - подчеркнули в Госпродпотребслужбе.
В заключение гражданам, которые заметили запрещенную продукцию в школьном буфете, посоветовали:
Напомним, ранее мы рассказывали о питании детей в школах Украины – как родители оценивают меню и качество пищи .
Кроме того, мы объясняли, как определяют порции в школьных столовых.
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