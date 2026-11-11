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Школьные буфеты в Украине: какие продукты запрещено и разрешено продавать детям на переменах

12:44 11.11.2026 Ср
3 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Перекус на перерывах учащиеся могут выбирать самостоятельно, причем некоторые предпочитают чипсы, шоколадные батончики и сладкую газировку. Однако в школьных буфетах можно продавать далеко не все продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Facebook.

Главное правило по перекусу в школах

Не все продукты, продаваемые в обычных магазинах, разрешены в школьных буфетах.

Главное правило – не более 10 г сахаров :

  • или на 100 г продукта;
  • или на 100 мл продукта.

"В то же время сахара, которые, естественно, содержатся в продуктах, не ограничиваются", - констатировали в Госпродпотребслужбе.

Особенности продукции для школьных буфетов

Украинцам рассказали также, что продукция для школьных буфетов должна быть без добавления :

  • подсластителей;
  • синтетических красителей;
  • усилителей вкуса и аромата;
  • синтетических ароматизаторов (за исключением ванилина, этилванилина и ванильного экстракта).

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Что запрещено продавать детям в школах

Согласно установленным правилам, в целом продавать учащимся в школьных буфетах запрещено :

  • сладкие газированные напитки;
  • энергетические напитки;
  • кофе и кофейные напитки;
  • чипсы;
  • другие снеки, не отвечающие требованиям по содержанию соли, сахаров и пищевых добавок;
  • кондитерские изделия с избыточным содержанием сахаров;
  • изделия с кремом;
  • мороженое;
  • мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;
  • непастеризованное молоко;
  • соки с добавленным сахаром;
  • грибы;
  • продукцию домашнего производства.

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Что можно предложить для перекуса детям

Для перекуса во время учебного процесса школьные буфеты могут предлагать детям :

  • свежие сезонные фрукты;
  • питьевую воду;
  • молоко, йогурты и другие молочные продукты, отвечающие установленным требованиям;
  • выпечку и другие готовые продукты, состав которых отвечает требованиям к школьному питанию.

Кто контролирует ассортимент школьных буфетов

Информация об ассортименте продуктов в школьном буфете должна быть доступна ученикам и родителям - на стенде, вебсайте школы или через другие каналы коммуникации.

За надлежащую организацию питания и соответствие ассортимента установленным требованиям отвечают (в пределах своих обязанностей) :

  • основатель образовательного учреждения;
  • руководитель этого заведения;
  • поставщики.

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" Школьный буфет - это не просто место для перекуса . Это часть безопасного и здорового питания детей", - подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

В заключение гражданам, которые заметили запрещенную продукцию в школьном буфете, посоветовали:

  • или уведомить об этом администрацию учебного заведения;
  • или обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

Напомним, ранее мы рассказывали о питании детей в школах Украины – как родители оценивают меню и качество пищи .

Кроме того, мы объясняли, как определяют порции в школьных столовых.

Читайте также, чем кормят детей в школьных укрытиях во время тревог.

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