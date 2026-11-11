Школьные буфеты в Украине: какие продукты запрещено и разрешено продавать детям на переменах

Главное правило по перекусу в школах

Не все продукты, продаваемые в обычных магазинах, разрешены в школьных буфетах.

Главное правило – не более 10 г сахаров :

или на 100 г продукта;

или на 100 мл продукта.

"В то же время сахара, которые, естественно, содержатся в продуктах, не ограничиваются", - констатировали в Госпродпотребслужбе.

Особенности продукции для школьных буфетов

Украинцам рассказали также, что продукция для школьных буфетов должна быть без добавления :

подсластителей;

синтетических красителей;

усилителей вкуса и аромата;

синтетических ароматизаторов (за исключением ванилина, этилванилина и ванильного экстракта).

Читайте также:В школах изменили нормы питания: чем теперь будут кормить детей

Что запрещено продавать детям в школах

Согласно установленным правилам, в целом продавать учащимся в школьных буфетах запрещено :

сладкие газированные напитки;

энергетические напитки;

кофе и кофейные напитки;

чипсы;

другие снеки, не отвечающие требованиям по содержанию соли, сахаров и пищевых добавок;

кондитерские изделия с избыточным содержанием сахаров;

изделия с кремом;

мороженое;

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;

непастеризованное молоко;

соки с добавленным сахаром;

грибы;

продукцию домашнего производства.

Читайте также: Фабрики-кухни и бесплатные обеды: что изменилось в школах с 1 сентября

Что можно предложить для перекуса детям

Для перекуса во время учебного процесса школьные буфеты могут предлагать детям :

свежие сезонные фрукты;

питьевую воду;

молоко, йогурты и другие молочные продукты, отвечающие установленным требованиям;

выпечку и другие готовые продукты, состав которых отвечает требованиям к школьному питанию.

Кто контролирует ассортимент школьных буфетов

Информация об ассортименте продуктов в школьном буфете должна быть доступна ученикам и родителям - на стенде, вебсайте школы или через другие каналы коммуникации.

За надлежащую организацию питания и соответствие ассортимента установленным требованиям отвечают (в пределах своих обязанностей) :

основатель образовательного учреждения;

руководитель этого заведения;

поставщики.

Читайте также: Кто решает, что будут есть дети в школе: как на самом деле утверждают меню

" Школьный буфет - это не просто место для перекуса . Это часть безопасного и здорового питания детей", - подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

В заключение гражданам, которые заметили запрещенную продукцию в школьном буфете, посоветовали: