Шість країн бойкотуватимуть засідання Ради ЄС під час головування Угорщини

Турне Орбана

Нагадаємо, 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Там він запропонував, щоб Україна припинила вогонь перед початком мирних переговорів з РФ.

А вже 5 липня Орбан приїхав до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому у ЄС заявили, що не надавали мандату угорському прем'єру на поїздку до Росії.

Окрім того, 8 липня глава угорського уряду також відвідав Китай зі своєю "мирною місією".

Після цього посли країн-членів ЄС на зустрічі в Брюсселі у середу, 10 липня, гостро критикували прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за поїздки до Росії та Китаю з "мирною місією".

Також сьогодні ЗМІ повідомляли, що лідери країн ЄС готують спільну відповідь на візит Орбана до Росі.

Окрім того, у Європарламенті закликають припинити головування Угорщини в Раді ЄС.

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