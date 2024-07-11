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Шість країн бойкотуватимуть засідання Ради ЄС під час головування Угорщини

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія не відправлятимуть своїх міністрів на засідання, які організовуватиме Угорщина в межах свого головування в Раді ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомила міністр з питань Європи уряду Швеції Джессіка Росвалл, рішення ухвалили на знак протесту проти переговорів угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Дії Угорщини під час головування є шкідливими та повинні мати наслідки. Тому Швеція не братиме участі на політичному рівні в неформальних урядових зустрічах у липні", - зазначила вона.

Росвалл додала, що Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія на міністерських зустрічах будуть представлені на рівні державних службовців, а не міністрів.

До того ж інші країни-члени ЄС теж обговорюють подібні дії.

Турне Орбана

Нагадаємо, 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Там він запропонував, щоб Україна припинила вогонь перед початком мирних переговорів з РФ.

А вже 5 липня Орбан приїхав до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому у ЄС заявили, що не надавали мандату угорському прем'єру на поїздку до Росії.

Окрім того, 8 липня глава угорського уряду також відвідав Китай зі своєю "мирною місією".

Після цього посли країн-членів ЄС на зустрічі в Брюсселі у середу, 10 липня, гостро критикували прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за поїздки до Росії та Китаю з "мирною місією".

Також сьогодні ЗМІ повідомляли, що лідери країн ЄС готують спільну відповідь на візит Орбана до Росі.

Окрім того, у Європарламенті закликають припинити головування Угорщини в Раді ЄС.

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