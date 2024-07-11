Шесть стран будут бойкотировать заседания Совета ЕС во время председательства Венгрии

Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия не будут отправлять своих министров на заседания, которые будет организовывать Венгрия в рамках своего председательства в Совете ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщила министр по вопросам Европы правительства Швеции Джессика Росвалл, решение было принято в знак протеста против переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Действия Венгрии во время председательства вредны и должны иметь последствия. Поэтому Швеция не будет участвовать на политическом уровне в неформальных правительственных встречах в июле", - отметила она.

Росвалл добавила, что Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия на министерских встречах будут представлены на уровне государственных служащих, а не министров.

К тому же, другие страны-члены ЕС также обсуждают подобные действия.