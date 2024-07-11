Шесть стран будут бойкотировать заседания Совета ЕС во время председательства Венгрии
Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия не будут отправлять своих министров на заседания, которые будет организовывать Венгрия в рамках своего председательства в Совете ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщила министр по вопросам Европы правительства Швеции Джессика Росвалл, решение было принято в знак протеста против переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Действия Венгрии во время председательства вредны и должны иметь последствия. Поэтому Швеция не будет участвовать на политическом уровне в неформальных правительственных встречах в июле", - отметила она.
Росвалл добавила, что Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия на министерских встречах будут представлены на уровне государственных служащих, а не министров.
К тому же, другие страны-члены ЕС также обсуждают подобные действия.
Турне Орбана
Напомним, 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Там он предложил, чтобыУкраина прекратила огонь перед мирными переговорами с РФ.
А уже 5 июля Орбан приехал в Москву, где провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом в ЕС заявили, что не предоставляли мандату венгерскому премьеру на поездку в Россию.
Кроме того, 8 июля глава венгерского правительства также посетил Китай со своей "мирной миссией".
После этого послы стран-членов ЕС на встрече в Брюсселе в среду, 10 июля, резко критиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поездки в Россию и Китай с "мирной миссией".
Также сегодня СМИ сообщали, что лидеры стран ЕС готовят общий ответ на визит Орбана в Россию.
Кроме того, в Европарламенте призывают прекратить председательство Венгрии в Совете ЕС.
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