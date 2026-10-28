ШІ забере роботу у мільйонів: Білл Гейтс назвав 4 професії, які виживуть

Microsoft пропонує добровільно звільнитися 60 тисячам працівників на тлі розвитку ШІ. На тлі цього Білл Гейтс назвав лише чотири сфери, які, на його думку, зможуть уникнути автоматизації.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на LADbible .

Масове скорочення штату у Microsoft

Згідно з витоком внутрішньої інформації, техногігант пропонує пакет фінансової підтримки та кар'єрного планування для чверті свого персоналу. Оптимізація торкнеться підрозділів у Канаді, Індії, Великій Британії та США.

Скорочення відбуваються, незважаючи на високу прибутковість компанії. Так, торік Microsoft заробила 133 мільярди 750 мільйонів доларів.

Зростання прибутку порівняно з попереднім періодом становило 31 відсоток, а загальна кількість працівників компанії у світі перевищувала 220 000 спеціалістів.

Керівництво корпорації підтвердило, що пропозиція про добровільне звільнення має обмежений термін дії та спрямована на оптимізацію ресурсів у період активного впровадження ШІ-інструментів.

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Які професії виживуть за прогнозом Білла Гейтса?

Засновник Microsoft, що штучний інтелект вирішить більшість задач із виробництва товарів, логістики та аграрної промисловості.

На його думку, люди збережуть за собою лише ті сфери, де важливий "суто людський фактор або специфічні знання".

Гейтс виділив лише 4 категорії фахівців, яких не замінить ШІ, серед них:

програмісти та розробники коду;

біологи та науковці у сфері живих систем;

фахівці енергетичного сектору;

професійні спортсмени.

Засновник SpaceX Ілон Маск також підтримав тривожний прогноз, заявивши під час саміту G20, що протягом 10 років у світі з'явиться понад 1 мільярд гуманоїдних роботів, а їхня продуктивність у 5 разів перевищуватиме людську.

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Рейтинг спеціальностей із найвищим ризиком автоматизації

Згідно з дослідженнями Міжнародного валютного фонду та Міжнародної організації праці, від 40 до 60 відсотків робочих місць у розвинених країнах мають високий рівень взаємодії з ШІ.

Своєю чергою, Microsoft оприлюднила список професій, де технології виконують найбільшу частку складних завдань.

Серед спеціальностей із найбільшим рівнем впливу ШІ опинилися:

перекладачі - 98 відсотків завдань;

історики, математики та коректори - по 91 відсотку;

кодери автоматичних систем - 90 відсотків;

письменники та автори - 85 відсотків;

журналісти - 81 відсоток;

редактори - 78 відсотків;

веб-розробники - 73 відсотки.

Експерти наголошують: чималіпоказники у списку означають високий рівень ефективності ШІ під час виконання окремих завдань, а не повну автоматизацію усієї професії на даному етапі.