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ChatGPT прописали у заповіті: ШІ виховуватиме дитину після смерті матері

09:19 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
ChatGPT прописали у заповіті: ШІ виховуватиме дитину після смерті матері ChatGPT залучать до виховання дитини за заповітом (зображення: РБК-Україна)
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Жінка з Абу-Дабі розробила незвичний заповіт із протоколом Living Wishes, який зобов'язує майбутніх опікунів її сина консультуватися з ChatGPT щодо його виховання у разі її передчасної смерті.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Khaleej Times.

ШІ як порадник для опікунів

В ОАЕ готують до реєстрації заповіт, який передбачає використання штучного інтелекту для консультування опікунів після смерті матері.

Документ на сім сторінок розробила юридична фірма Expatriate Law, а його ключовий елемент - протокол Living Wishes, що передбачає залучення спеціально налаштованого ChatGPT до ухвалення рішень щодо дитини.

ШІ не отримуватиме статусу опікуна чи юридичних повноважень: його роль обмежуватиметься рекомендаціями для людей, які доглядатимуть за дитиною.

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Як працюватиме протокол Living Wishes?

Замість статичного листа з побажаннями матері запропоновано створити живий цифровий каркас для ухвалення рішень.

Опікуни зобов'язані радитися з ChatGPT перед ухваленням ключових рішень у житті хлопчика:

  • Вибір або зміна школи та освітнього напрямку,
  • Зміна країни або міста проживання,
  • Невідкладене медичне чи психологічне лікування,
  • Релігійне виховання та контакти з родиною матері.

Опікун вводитиме у систему письмові принципи й цінності матері разом із поточними фактами ситуації.

Алгоритм генеруватиме пораду, як чинити згідно з філософією матері, проте остаточне рішення завжди залишатиметься за людиною.

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Захист прав дитини та приватність

Розробники заповіту передбачили кілька рівнів захисту, щоб рішення ШІ не шкодили розвитку хлопчика:

Опікуни повинні враховувати думку самої дитини, вага якої зростатиме в міру її дорослішання.

Щороку до досягнення вісімнадцятиріччя опікуни переглядатимуть доцільність протоколу.

Окремий людський радник щороку перевірятиме, чи поважається приватність дитини.

Протокол не діє в екстрених ситуаціях, коли є загроза життю чи здоров'ю.

Наразі документ готують до реєстрації в Судовому департаменті Абу-Дабі. Юристи зазначають, що юридичний статус такого використання штучного інтелекту в судах ОАЕ наразі залишається неоформленим.

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